Зеленский сменил командующего Нацгвардией после стрельбы в Днепре

"Уволить Балана Николая Ивановича с должности командующего Национальной гвардии Украины", - говорится в тексте указа.

Фото: © Национальная полиция УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Николая Балана с должности командующего Нацгвардией Украины, другим своим указом президент назначил исполняющим обязанности командующего Юрия Лебедя, документы опубликованы на сайте главы государства, передает РИА Новости.Командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан в четверг заявил, что подал в отставку после расстрела военных в Днепре.Кроме того, назначен исполняющий обязанности командующего Нацгвардии. "Назначить генерал-лейтенанта Лебедя Юрия Анатольевича исполняющим обязанности командующего Национальной гвардии Украины", - отмечается в документе.Нацгвардеец Артемий Рябчук в четверг расстрелял из автомата караул, в результате чего погибли пятеро человек, еще пятеро ранены. Среди погибших четверо военных и одна гражданская. После этого Рябчук сбежал с оружием. Стрелявший задержан, ему грозит пожизненное заключение. Ранее интернет-издание "Страна.UA" опубликовало видео расстрела людей в украинском Днепре. Позже в СМИ появилось видео, как Рябчук дал показания следователю и рассказал детали произошедшего.