Зеленский сменил командующего Нацгвардией после стрельбы в Днепре
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Николая Балана с должности командующего Нацгвардией Украины, другим своим указом президент назначил исполняющим обязанности командующего Юрия Лебедя, документы опубликованы на сайте главы государства, передает РИА Новости.
Командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан в четверг заявил, что подал в отставку после расстрела военных в Днепре.
"Уволить Балана Николая Ивановича с должности командующего Национальной гвардии Украины", - говорится в тексте указа.
Кроме того, назначен исполняющий обязанности командующего Нацгвардии. "Назначить генерал-лейтенанта Лебедя Юрия Анатольевича исполняющим обязанности командующего Национальной гвардии Украины", - отмечается в документе.
Нацгвардеец Артемий Рябчук в четверг расстрелял из автомата караул, в результате чего погибли пятеро человек, еще пятеро ранены. Среди погибших четверо военных и одна гражданская. После этого Рябчук сбежал с оружием. Стрелявший задержан, ему грозит пожизненное заключение. Ранее интернет-издание "Страна.UA" опубликовало видео расстрела людей в украинском Днепре. Позже в СМИ появилось видео, как Рябчук дал показания следователю и рассказал детали произошедшего.
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