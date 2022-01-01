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Сегодня

Аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу, сообщил источник

root Сегодня, 12:1537Новости
Аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу, сообщил источник
Фото: © Предоставлено РИА Новости
Международный аэропорт Багдада подвергся атаке с воздуха, сообщил РИА Новости источник в иракских органах безопасности.
"Не менее шести ракет были сбиты и упали в районе взлетно-посадочной полосы", — добавил собеседник агентства.

Обстрел произошел в 4:30 по местному времени (совпадает с мск), снаряды удалось перехватить благодаря системе ПВО.
В результате поврежден самолет, который находился на стоянке. На предоставленных источником фотографиях видна пробоина в фюзеляже.
Подробности выясняются.

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