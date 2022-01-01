Аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу, сообщил источник

"Не менее шести ракет были сбиты и упали в районе взлетно-посадочной полосы", — добавил собеседник агентства.

Фото: © Предоставлено РИА НовостиМеждународный аэропорт Багдада подвергся атаке с воздуха, сообщил РИА Новости источник в иракских органах безопасности.Обстрел произошел в 4:30 по местному времени (совпадает с мск), снаряды удалось перехватить благодаря системе ПВО.В результате поврежден самолет, который находился на стоянке. На предоставленных источником фотографиях видна пробоина в фюзеляже.Подробности выясняются.