В Луганске заявили, что заметили наемников из американской ЧВК Academi
На Донбассе заметили наемников из американской частной военной компании, заявил РИА Новости начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко.
«В зоне операции объединенных сил инструкторам находиться запрещено, однако мы неоднократно фиксировали их нахождение в зоне конфликта. Имеются достоверные сведения о присутствии в зоне ООС наемников из Academi, ранее известной как Blackwater», — сказал он.
По словам Лещенко, о том, что западные инструкторы готовят украинских силовиков, стало известно еще в 2014 году, с тех пор эта информация не раз подтверждалась.
«Тренировки проходят на полигонах во Львовской области, на Яворовском полигоне, в 235-м межвидовом центре подготовки подразделений в Николаевской области, на 241-м общевойсковом полигоне в Херсонской области и на аэродромах Школьный в Одессе, Кульбакино — в Николаевской и Озерное — в Житомирской областях. Нацгвардия обучается в международном межведомственном многопрофильном центре подготовки подразделений Национальной гвардии Украины в Киевской области», — пояснил начальник управления.
Новости Региона - Сегодня, 11:55 119
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