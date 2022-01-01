В Луганске заявили, что заметили наемников из американской ЧВК Academi



«В зоне операции объединенных сил инструкторам находиться запрещено, однако мы неоднократно фиксировали их нахождение в зоне конфликта. Имеются достоверные сведения о присутствии в зоне ООС наемников из Academi, ранее известной как Blackwater», — сказал он.





«Тренировки проходят на полигонах во Львовской области, на Яворовском полигоне, в 235-м межвидовом центре подготовки подразделений в Николаевской области, на 241-м общевойсковом полигоне в Херсонской области и на аэродромах Школьный в Одессе, Кульбакино — в Николаевской и Озерное — в Житомирской областях. Нацгвардия обучается в международном межведомственном многопрофильном центре подготовки подразделений Национальной гвардии Украины в Киевской области», — пояснил начальник управления.



На Донбассе заметили наемников из американской частной военной компании, заявил РИА Новости начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко.По словам Лещенко, о том, что западные инструкторы готовят украинских силовиков, стало известно еще в 2014 году, с тех пор эта информация не раз подтверждалась.Новости Региона - Сегодня, 11:55 119