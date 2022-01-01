В Киеве отрицают, что разговор Байдена с Зеленским прошел "не очень хорошо"

"В социальных сетях появилась информация о содержании переговоров президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена со ссылкой на якобы официального представителя Украины. Эти сообщения совершенно не соответствуют действительности", — написал он.

"Все остальное — домыслы и спекуляции. В это беспокойное время просим как можно более ответственно относиться к информации и публиковать только тщательно проверенные данные", — добавил пресс-секретарь.

Фото: © РИА Новости / Павел БедняковСообщения о том, что президент США Джо Байден в телефонном разговоре якобы предупредил своего украинского коллегу Владимира Зеленского о "неизбежном российском вторжении", не соответствуют действительности, заявил в фейсбуке пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, передает РИА Новости.Никифоров подчеркнул, что корректная информация представлена только в официальных релизах от Киева и Вашингтона.Ранее корреспондент телеканала CNN, ссылаясь на неназванного представителя официального Киева, обнародовал в своем аккаунте в Twitter "подробности" беседы лидеров США и Украины. В частности, по его словам, Байден заявил Зеленскому, что "российское вторжение практически неизбежно случится, как только замерзнет земля". Президент США якобы также предупредил своего коллегу, что Киев может быть "разграблен" российскими войсками, которые "вероятно, попытаются его оккупировать", утверждал репортер телеканала.В Белом доме это сообщение уже опровергли.Телефонный разговор Байдена и Зеленского состоялся в четверг во второй половине дня.