Лукашенко пообещал помочь России в случае военной агрессии против нее

"Повсеместно критически повышается уровень агрессии. Вызывающая риторика стала нормой. Миротворческие инициативы кладутся под сукно. Крупные ядерные державы пытаются выстроить новые договоренности, понимая, что третью мировую планета вряд ли сможет пережить", — сказал он в своем обращении к народу и парламенту страны.

Фото: © РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск будет участвовать в боевых действиях в случае военной агрессии против России, передает РИА Новости.Он отметил, что пока найти компромисс не удается. По его словам, сейчас, по сути, решается судьба человечества: либо новые договоренности между ключевыми странами, либо война.Белорусский лидер добавил, что в случае нападения на Белоруссию в страну войдут "сотни тысяч российских войск"."Второй момент, когда быть войне и Беларусь будет в ней участвовать: если на нашего союзника Россию осуществят непосредственное нападение и такая агрессия будет совершена против территории России. Основа тому — наша союзная договоренность", — заявил Лукашенко.