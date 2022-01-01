Лавров пригласил Зеленского приехать в Россию

"Если Зеленский хочет обсуждать нормализацию двусторонних отношений, которые страдают от ущерба, нанесенного односторонними действиями его режима, и на эти действия, конечно, мы отвечаем, мы готовы. Пожалуйста, пусть приезжает в Москву, в Сочи, в Петербург, куда договорятся", - заявил министр в ходе интервью радиостанциям Sputnik, "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и "Комсомольская правда".

Фото: © РИА Новости / СтрингерЕсли президент Украины Владимир Зеленский хочет обсуждать нормализацию отношений с Россией, Москва готова, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости."Но если он хочет обсуждать Донбасс, идите, пожалуйста, в контактную группу, в которой по решению Нормандского формата должны рассматриваться все вопросы урегулирования напрямую между Киевом и Донецком, Киевом и Луганском. А когда он заявляет, что не будет с ними разговаривать, это плохо. Но это плохо для внутриукраинского кризиса, а для наших отношений – если у него есть, что сказать и как исправлять те шаги по их разрушению, которые инициировал Киев, Зеленский и его предшественник, мы готовы это рассмотреть", - добавил Лавров.