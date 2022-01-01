Лавров ответил на вопрос о возможности войны

"Мы войн не хотим, но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы тоже не позволим", — добавил он эфире Sputnik, "Эха Москвы", "Говорит Москва" и "Комсомольской правды".

"Он (ответ. — Прим. ред.) совсем нас не может удовлетворить : почему Запад не выполняет свои обязательства о неделимости безопасности и игнорирует наши интересы, хотя они предельно открыто и понятно обозначены", — пояснил он.

"Просто у них позиция основана на фальшивых доводах, на прямом перевирании фактов, а наша позиция основана на том, под чем все подписались. И здесь я не вижу какой-либо возможности для компромисса. Иначе о чем договариваться, если старые решения они откровенно саботируют и перевирают. Это будет для нас ключевым тестом", — уточнил он.

"Вот как сказал (президент Украины Владимир. — Прим. ред.) Зеленский — нам не нравятся минские договоренности, но они важны, поскольку позволяют сохранять санкции Запада против России, все. Вот обнаженный цинизм, больше ничего. Но они понимают, что теперь им все можно делать" — напомнил глава МИД.

"И главная цель Вашингтона в данном случае совсем не судьба Украины — им важно нагнетать напряженность вокруг Российской Федерации, чтобы закрыть эту тему и потом заниматься Китаем, как сами американские политологи пишут", — считает дипломат.

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФЕсли это зависит от России, то войны не будет, заявил в интервью Sputnik и трем другим радиостанциям глава МИД Сергей Лавров, передает РИА Новости.Лавров подчеркнул, что предложения по гарантиям безопасности — это не ультиматум и в них нет ничего запредельного, просто Москва хочет, чтобы с ней работали честно.Министр отметил, что переговоры с США и НАТО по этой теме еще не завершены, и в ответе на российскую инициативу есть "рациональные зерна". Однако Запад "выдирает" из положений ОБСЕ по неделимости безопасности только то, что выгодно ему.В этой связи Москва намерена направить всем своим коллегам запрос с требованием объяснить, как они собираются выполнять пункты этого документа. Параллельно Россия готовит ответ Вашингтону и Брюсселю, сейчас идет его межведомственная проработка.Лавров отдельно остановился на реакции США и НАТО на присланные ранее проекты по безопасности, назвав первую — "верхом дипломатии", вторую — "очень идеологизированной". Он также добавил, что ему стыдно за тех, кто писал ответ альянса. Подробности не приводятся, так как западные партнеры просили не обнародовать их.При этом министр напомнил, что Москву не устраивает отношение к главной проблеме — расширению НАТО.Если США продолжат настаивать на том, что они не изменят своей позиции, то они должны понимать, что и Россия своей менять не будет, заявил глава МИД.По мнению Лаврова, Запад не может увернуться от ответа на вопрос, почему они не выполняют то, под чем подписались их президенты.Непосредственно об Украине Лавров сказал, что необходимо заставить Киев выполнять Минские соглашения — "тогда все будет в порядке". Но, по его словам, там поняли, что Берлин и Париж не будут к этому склонять.Теперь США используют Зеленского и его режим в русофобских начинаниях, чтобы нагнетать напряженность внутри Украины, добавил он.При этом, заключил Лавров, Москва готова обсуждать с украинским президентом нормализацию отношений, но не Донбасс, так как это внутриукраинская тема.