В Германии сотрудника российского консульства объявили персоной нон грата

"Сотрудник консульства в Мюнхене был объявлен "нежелательной персоной", — пишет журнал, ссылаясь на собственные сведения.

Фото: © РИА Новости / Алексей ВитвицкийПравительство Германии выслало из страны сотрудника российского консульства в Мюнхене из-за подозрений в шпионаже, сообщил Der Spiegel, передает РИА Новости.По информации издания, дипломат якобы являлся сотрудником российской Службы внешней разведки (СВР). Отмечается, что его задержали в рамках дела против россиянина Ильнура Н., который работал на естественнонаучной кафедре одного из немецких университетов.Накануне стало известно, что федеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения против Ильнура Н. по делу о шпионаже в пользу России. По версии ведомства, не позднее осени 2019 года его завербовала СВР. В Берлине утверждают, что спецслужбу интересовали данные о разработке европейской ракеты-носителя "Ариан", и об исследованиях обвиняемого в сфере материаловедения".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о задержании людей в Германии по обвинению в передаче Москве информации о европейской космической программе.