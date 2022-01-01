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В очередной раз ветры войны подули в сердце Европы. Профсоюз металлургов Италии выступил против войны и империалистов

bot Сегодня, 17:000Новости
В очередной раз ветры войны подули в сердце Европы. Профсоюз металлургов Италии выступил против войны и империалистов
Профсоюз металлургической промышленности Италии выступил против военного решения конфликта на востоке Украины.
«В очередной раз ветры войны подули в сердце Европы. Кажется, что конфликт может вспыхнуть в любой момент. Перед этим сценарием профсоюз работников металлургии не может молчать и в своих лучших традициях международной борьбы в очередной раз твердо выступает против войны и империалистов», — говорится в заявлении профсоюза металлургической промышленности Италии. Новости в Мире - Сегодня, 15:30 61

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