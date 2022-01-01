В луганских школах сформировано 43 педагогических класса, в которых обучается более 750 человек
Более 750 человек обучаются в 43 педагогических классах, сформированных в луганских школах. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.
«Общее количество обучающихся в 43 педагогических классах составляет 751 человек. Классы указанного профиля функционируют на всех 14 территориях», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что первые 20 педагогических классов были открыты в прошлом учебном году, тогда количество учащихся в них составило 366 человек.
Напомним, целью создания педагогических классов являлось ориентирование старшеклассников на освоение педагогических профессий.
Культура - Сегодня, 16:12 21
«Общее количество обучающихся в 43 педагогических классах составляет 751 человек. Классы указанного профиля функционируют на всех 14 территориях», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что первые 20 педагогических классов были открыты в прошлом учебном году, тогда количество учащихся в них составило 366 человек.
Напомним, целью создания педагогических классов являлось ориентирование старшеклассников на освоение педагогических профессий.
Культура - Сегодня, 16:12 21
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