Украинская телеведущая публично поддержала Путина

"Я поддерживаю Путина! И не собираюсь менять свое мнение о том, что пора вернуть здравый смысл на Украину", — заявила она в публикации.

"Своими действиями и страшными высказываниями она подвергает опасности невинных детей", — написала она, рассуждая о других детях Егоровой.

Фото: © AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинская актриса и телеведущая Снежана Егорова спровоцировала скандал, рассказав в Facebook об отношении к России и ее президенту Владимиру Путину, передает РИА Новости.Соотечественники Егоровой, придерживающиеся русофобских взглядов, бросились оскорблять ее в комментариях. Некоторые украинцы посоветовали телеведущей уехать из страны, а другие подметили, что сейчас в стране делать такие заявления просто опасно.Слова Егоровой "задели" и ее дочь. Девушка Стася, также работающая телеведущей, разместила неоднозначный комментарий, в котором буквально "открестилась" от матери.Дочь телеведущей заявила, что прекратила с ней общение и "пожалела, что когда-то зарегистрировала мать в соцсетях".Снежана Егорова не первый раз попадает в скандалы. Ранее она выступала с резкой критикой политики президента Украины Владимира Зеленского, а также заявляла, что власть полностью дискредитировала себя действиями в Донбассе.