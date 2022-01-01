В НАТО предложили "оттаскать Украину за уши", сообщили СМИ

"На Украине также есть проблемы с тем, кто у власти, кто имеет превосходство в армии", - добавил источник.

Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий"Некоторые" в Киеве устраивали ненужные провокации, Западу было бы неплохо за это "потаскать Украину за ухо", пишет портал Euractive со ссылкой на слова высокопоставленного источника в НАТО, передает РИА Новости.Как сообщает портал, по мнению источника, "было бы неплохо, если бы Запад "немного потаскал Украину за ухо", поскольку некоторые в Киеве устраивали ненужные провокации".Помимо этого, он прокомментировал решения некоторых стран Балтии поставить оружие на Украину. По его словам, "НАТО не давала на это разрешения, и, скорее всего, этот шаг был одобрен американцами".