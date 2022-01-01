Где на Украине самый низкий уровень зарплат
В Украине всего за месяц вырос уровень средней заработной платы. Рост оплаты труда составил почти 900 гривен. Названы регионы, где работодатели предлагают сотрудникам самые низкие зарплаты.
Средний уровень заработной платы — это показатель настроений бизнеса. Если номинальная зарплата в целом по стране растет, это свидетельствует о позитивных настроениях в сфере бизнеса и промышленности. В 2021 году ситуация на рынке трудоустройства была достаточно шаткой, незначительный рост зарплат «съедала» инфляция, из-за чего доходы граждан снижались.
Январь 2022 года стал гораздо более стабильным, в сравнении с декабрем 2021 года. Уровень средней заработной платы вырос с 17 126 гривен до 18 000 гривен в месяц.
В то же время, перечень регионов, где фиксируется самая низкая зарплата по стране, остается неизменным.
Меньше всего платят работникам в Закарпатье.
Здесь средний доход граждан за месяц составляет 12 200 гривен.
Немного больше платят:
в Киевской области — 12 300 гривен;
в Черкасской и Ивано-Франковской областях показатель средней заработной платы достигает 12 600 гривен;
в Тернопольской области в январе средняя зарплата составила 12 700 гривен;
в Черновицкой областях — 12 800 гривен.
Экономика - Сегодня, 16:31 124
Средний уровень заработной платы — это показатель настроений бизнеса. Если номинальная зарплата в целом по стране растет, это свидетельствует о позитивных настроениях в сфере бизнеса и промышленности. В 2021 году ситуация на рынке трудоустройства была достаточно шаткой, незначительный рост зарплат «съедала» инфляция, из-за чего доходы граждан снижались.
Январь 2022 года стал гораздо более стабильным, в сравнении с декабрем 2021 года. Уровень средней заработной платы вырос с 17 126 гривен до 18 000 гривен в месяц.
В то же время, перечень регионов, где фиксируется самая низкая зарплата по стране, остается неизменным.
Меньше всего платят работникам в Закарпатье.
Здесь средний доход граждан за месяц составляет 12 200 гривен.
Немного больше платят:
в Киевской области — 12 300 гривен;
в Черкасской и Ивано-Франковской областях показатель средней заработной платы достигает 12 600 гривен;
в Тернопольской области в январе средняя зарплата составила 12 700 гривен;
в Черновицкой областях — 12 800 гривен.
Экономика - Сегодня, 16:31 124
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