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В США потребовали стенограмму переговоров Байдена и Зеленского

root Сегодня, 18:150Новости
В США потребовали стенограмму переговоров Байдена и Зеленского
Фото: CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Представители Республиканской партии США потребовали опубликовать стенограмму разговора американского президента Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского после появления информации о том, что Байден якобы предупреждал президента Украины о российском вторжении. Соответствующее обращение появилось в официальном Twitter-аккаунте партии, передает "Лента.ру".
«Джо Байден, публикуй стенограмму», — потребовали республиканцы в своем заявлении.

Ранее журналист CNN Александер Маркардт написал в своем Twitter, что Байден предупредил Зеленского о неизбежности российского вторжения, «как только замерзнет земля». Президент США якобы сказал, что российские войска могут оккупировать и разграбить Киев.
Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн опровергла данную информацию.
Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров также опроверг подобные сообщения. «Корректная информация содержится лишь в официальных релизах от украинской и американской сторон. Все остальное — домыслы и спекуляции», — заявил представитель Зеленского.

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