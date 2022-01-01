Стало известно сколько Ощадбанк заработал на пенсионерах в прошлом году



Операционная прибыль Ощадбанка составила 5,6 млрд грн, отрицательный торговый результат, вызванный усилением гривни и соответствующей индексацией ценных бумаг в портфеле Ощада, — 4,4 млрд грн.

Банк получил чистый процентный доход в 13,4 млрд грн, что в 1,7 раза (на 5,4 млрд грн) больше, чем в 2020 году.

Чистый комиссионный доход составил 6,2 млрд грн. По сравнению с 2020 годом этот показатель увеличился на 1,2 млрд грн, или на 24,9%.

Ощадбанк снизил на 18,3 млрд грн (до 33%) объем неработающих кредитов.

Чистый портфель предоставленных кредитов увеличился на 11,5 млрд грн, или на 18,2%, и составляет 74,8 млрд грн.

Портфель розничных кредитов Ощадбанка вырос на 4,7 млрд грн до 13,6 млрд грн. Основные драйверы роста портфеля — автокредиты, кредиты по платежным картам, ипотечные и кэш-кредиты.



Кредитный портфель корпоративного бизнеса (без учета проблемной задолженности) за 2021 год вырос на 4,2 млрд грн до 42 млрд грн.

В течение 2021 Ощад нарастил кредитный портфель малого и среднего бизнеса на 3,6 млрд грн. В прошлом году банк профинансировал более 4500 бизнес-клиентов. Общая сумма новых заключенных кредитных соглашений — 7,3 млрд грн, из которых 3,6 млрд грн направлено на финансовую поддержку сельскохозяйственных предприятий.

Физические лица разместили на счетах Ощадбанка почти 122 млрд грн. Из этой суммы более 68 млрд грн — срочные депозиты.

В государственный бюджет в 2021 году Ощад уплатил самую большую за свою историю сумму дивидендов — 833 млн грн.

«В этом году мы продолжим работать над повышением эффективности работы за счет оптимизации затрат, пересмотра процессов и последующей диджитализации с целью улучшения инвестиционной привлекательности нашего банка», — заключил председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов. Новости Украины - Сегодня, 18:00 86 Государственный Ощадбанк получил 1,1 млрд грн чистой прибыли за 2021 год, что значительно превышает запланированный показатель. Об этом сообщает пресс-служба банка.Операционная прибыль Ощадбанка составила 5,6 млрд грн, отрицательный торговый результат, вызванный усилением гривни и соответствующей индексацией ценных бумаг в портфеле Ощада, — 4,4 млрд грн.Банк получил чистый процентный доход в 13,4 млрд грн, что в 1,7 раза (на 5,4 млрд грн) больше, чем в 2020 году.Чистый комиссионный доход составил 6,2 млрд грн. По сравнению с 2020 годом этот показатель увеличился на 1,2 млрд грн, или на 24,9%.Ощадбанк снизил на 18,3 млрд грн (до 33%) объем неработающих кредитов.Чистый портфель предоставленных кредитов увеличился на 11,5 млрд грн, или на 18,2%, и составляет 74,8 млрд грн.Портфель розничных кредитов Ощадбанка вырос на 4,7 млрд грн до 13,6 млрд грн. Основные драйверы роста портфеля — автокредиты, кредиты по платежным картам, ипотечные и кэш-кредиты.Кредитный портфель корпоративного бизнеса (без учета проблемной задолженности) за 2021 год вырос на 4,2 млрд грн до 42 млрд грн.В течение 2021 Ощад нарастил кредитный портфель малого и среднего бизнеса на 3,6 млрд грн. В прошлом году банк профинансировал более 4500 бизнес-клиентов. Общая сумма новых заключенных кредитных соглашений — 7,3 млрд грн, из которых 3,6 млрд грн направлено на финансовую поддержку сельскохозяйственных предприятий.Физические лица разместили на счетах Ощадбанка почти 122 млрд грн. Из этой суммы более 68 млрд грн — срочные депозиты.В государственный бюджет в 2021 году Ощад уплатил самую большую за свою историю сумму дивидендов — 833 млн грн.«В этом году мы продолжим работать над повышением эффективности работы за счет оптимизации затрат, пересмотра процессов и последующей диджитализации с целью улучшения инвестиционной привлекательности нашего банка», — заключил председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов. Новости Украины - Сегодня, 18:00 86

Метки: {keywords}