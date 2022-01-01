Как зеленый и черный чаи влияют на давление — ученые расставили точки над «i»



Результаты такого исследования ученых из Дании и США опубликованы в журнале Cellular Physiology and Biochemistry.



Исследователи из Калифорнийского университета в Ирвайне и Копенгагенского университета установили, что два флавоноидных соединения катехинового типа — эпикатехингаллат и эпигаллокатехин-3-галлат, — которые были обнаружены в чае, активировали определенный тип белка ионного канала под названием KCNQ5, который позволяет ионам калия диффундировать из клеток стенок кровеносных сосудов. И таким образом уменьшает клеточную возбудимость.

Данные соединения содержатся в растении Camellia sinensis, из листьев которого производят и черный, и зеленый чаи (которые различаются только по степени ферментации).

Поскольку KCNQ5 находится в гладких мышцах, выстилающих кровеносные сосуды, то его активация катехинами чая способствует:

расширению кровеносных сосудов

уменьшению кровяного давления.

Это открытие, считают ученые, объясняет антигипертензивные свойства чая и может привести к разработке новых препаратов для снижения артериального давления. Красота и здоровье - Сегодня, 17:14 434 Соединения зеленого и черного чая активируют белки ионных каналов в стенках кровеносных сосудов, и, таким образом, их расслабляют. Эти антигипертензивные свойства чая могут привести к разработке новых препаратов для снижения артериального давления.Результаты такого исследования ученых из Дании и США опубликованы в журнале Cellular Physiology and Biochemistry.Исследователи из Калифорнийского университета в Ирвайне и Копенгагенского университета установили, что два флавоноидных соединения катехинового типа — эпикатехингаллат и эпигаллокатехин-3-галлат, — которые были обнаружены в чае, активировали определенный тип белка ионного канала под названием KCNQ5, который позволяет ионам калия диффундировать из клеток стенок кровеносных сосудов. И таким образом уменьшает клеточную возбудимость.Данные соединения содержатся в растении Camellia sinensis, из листьев которого производят и черный, и зеленый чаи (которые различаются только по степени ферментации).Поскольку KCNQ5 находится в гладких мышцах, выстилающих кровеносные сосуды, то его активация катехинами чая способствует:расширению кровеносных сосудовуменьшению кровяного давления.Это открытие, считают ученые, объясняет антигипертензивные свойства чая и может привести к разработке новых препаратов для снижения артериального давления. Красота и здоровье - Сегодня, 17:14 434

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