С 31 января все школы Северодонецка перейдут на дистанционное обучение





Так, на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций был рассмотрен вопрос «Об организации образовательного процесса в учреждениях общего среднего и внешкольного образования на территории Северодонецкой городской территориальной громады с использованием технологий дистанционного обучения».

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории громады, связанной с заболеваемостью острой респираторной болезнью COVID-2019, принимая во внимание рост среднесуточного количества зарегистрированных новых случаев, комиссия решила с 31 января по 7 февраля включительно организовать дистанционное обучение в учреждениях общего среднего и внешкольного образования на территории города. Новости Региона - Сегодня, 18:18 97 С 31 января школы Северодонецка перейдут на дистанционное обучение. Об этом сообщает пресс-служба ВГА.Так, на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций был рассмотрен вопрос «Об организации образовательного процесса в учреждениях общего среднего и внешкольного образования на территории Северодонецкой городской территориальной громады с использованием технологий дистанционного обучения».В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории громады, связанной с заболеваемостью острой респираторной болезнью COVID-2019, принимая во внимание рост среднесуточного количества зарегистрированных новых случаев, комиссия решила с 31 января по 7 февраля включительно организовать дистанционное обучение в учреждениях общего среднего и внешкольного образования на территории города. Новости Региона - Сегодня, 18:18 97

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