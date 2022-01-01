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Государственная телерадиокомпания Черногории опубликовала статью «Украинцы напали на Луганскую республику?»

robot Сегодня, 19:4524Новости
Государственная телерадиокомпания Черногории опубликовала статью «Украинцы напали на Луганскую республику?»
Сегодня, 28 января, государственная телерадиокомпания Черногории написала статью с заголовком «Украинцы напали на Луганскую республику?». Статья опубликована на сайте RTCG

В тексте приводят заявления представителей Луганска, обвиняющих украинскую армию в обстреле у поселка Троицкое.
Также в тексте отмечается, что «напряженность в регионе подогревают США и другие страны НАТО, поставляющие Украине оружие и военных инструкторов». Новости в Мире - Сегодня, 17:00 338

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