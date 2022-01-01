Экс-канцлер ФРГ: бряцание оружием в Киеве В«переходит все границыВ»

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер, занимавший пост в период 1998—2005 годов, раскритиковал действующую главу МИД ФРГ Анналену Бербок за нанесение визита на Украину в преддверии официальной поездки в Россию. Об этом политик заявил в пятницу, 28 января, в своем подкасте «Die Agenda», передаёт издание Die Welt.«Я был удивлен тем, что поездка в Киев предшествовала визиту в Москву. Полагаю, что в России с этим смирились», — отметил Шрёдер, назвав график официальных встреч действующего главы МИД ФРГ «маленькой провокацией» в отношении РФ. «Я надеюсь, что подобная ситуация не повторится, когда придёт время первого визита в Китай — откуда бы эта поездка не состоялась», — отметил экс-канцлер, намекая на потенциальное посещение Анналеной Бербок Тайваня накануне визита в Пекин.Бывший глава правительства также высоко оценил позицию федерального правительства ФРГ по вопросу поставок оружия на Украину. По словам Шрёдера, чёткое «нет», которым глава МИД ФРГ ответила на запросы Киева, «достойно уважения». Он также отметил, что Бербок удалось избежать «каких-либо грубых ошибок» в ходе визита Москву, «за исключением инцидента с предварительным посещением Украины». «Но это уже вопрос стиля», — резюмировал Шрёдер.Экс-канцлер также выразил надежду на то, что напряженность на границе России с Украиной начнёт снижаться, а политики в Киеве прекратят «бряцание оружием». «То, что мне приходится там слышать, в том числе обвинения в адрес Германии из-за разумного отказа поставлять оружие, иногда переходит все рамки», — подчеркнул Шрёдер. Вместе с тем экс-канцлер ФРГ выразил убежденность в отсутствии у РФ каких-либо намерений на Украину. «Я не верю в это. И я не думаю, что российское руководство заинтересовано в военном вмешательстве на Украину», — подчеркнул бывший глава правительства.Стягивание российских войск к границе с Украиной Шрёдер назвал закономерной «реакцией на военные манёвры НАТО на территории стран Балтии и Польши». «Безусловно, это оказывает влияние на анализ внешних угроз в самой России», — отметил экс-канцлер, подчеркнув, что страны Запада должны принимать опасения Москвы к сведению и учитывать их при поиске баланса в отношениях с РФ.Напомним, что Германия вопреки требованиям украинской стороны неоднократно заявляла, что не будет продавать Киеву вооружения. Власти ФРГ объясняли свою позицию тем, что не осуществляют такие поставки в кризисные регионы. Правительство Германии также не позволяет государствам — союзникам по НАТО, в частности Эстонии, осуществлять поставки Украине тех вооружений, которые имеют немецкое происхождение. В то же время Берлин находится под сильнейшим давлением партнеров по ЕС, прежде всего Польши и стран Прибалтики, а также США, которые требуют от правительства ФРГ «ясных сигналов» по отношению к РФ.Примечательно, что позиция, высказанная Шрёдером, получила широкую поддержку среди рядовых граждан ФРГ.«Шрёдер прав. Никогда бы не подумал, что сегодня хотел бы видеть его канцлером», — отмечает один из читателей Die Welt.«Учитывая нынешнюю деятельность Шрёдера (экс-канцлер в настоящее время занимает пост председателя Совета директоров ПАО „НК Роснефть“ — прим. ред.), его едва ли можно назвать беспристрастным наблюдателем, но я однозначно согласен с его оценкой. История наших отношений с Россией пропитана кровью, мы должны стремиться к позитивным отношениям с этой страной. Несмотря на все различия во мнениях, это возможно, если мы будем уважать друг друга. Но существует также множество третьих сторон, которые оказывают на нас постоянное давление, руководствуясь корыстными побуждениями», — подчеркивает другой читатель.«Я разделяю мнение Шрёдера и вижу ситуацию точно так же», — отмечает другой рядовой немец.Даниил Виноградо