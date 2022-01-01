Генсек НАТО Столтенберг исключил возможность размещения боевых групп на Украине



«Что касается того, какую помощь оказывать Украине, которая не является членом альянса, а весьма ценным партнером… Есть некоторые разногласия между членами альянса», — уточнил он.



Никаких планов по размещению боевых групп Североатлантического альянса на территории Украины нет, подобные инициативы не рассматриваются, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.В то же время он признал, что среди участников военно-политического блока нет единого мнения о том, какую именно помощь следует оказывать Киеву сейчас. Столтенберг заметил, что никто не пытается эти разногласия скрыть.По словам генсека, некоторые страны Альянса не хотят поставлять оружие на Украину, тогда как США, Канада и Соединенное Королевство, напротив, помогают оборонительным вооружением. НАТО как организация оказывает Киеву помощь в сфере информации.Анастасия Броцкая