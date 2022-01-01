Ухудшение погоды в Луганске в субботу



«Ночью и утром 29 января в Луганске и по территории Луганщины ожидаются налипание мокрого снега, гололедные отложения; местами по территории региона туман, видимость в тумане менее 500 м; усиление юго-западного ветра до 15-18 м/с», — предупреждают синоптики.



Усиление ветра до 18 м/с, туман, налипание мокрого снега и гололед ожидаются местами на Луганщине ночью и утром 29 января. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с и при видимости в тумане менее 500 Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 21:46 71