На выходных курс рубля растет в Луганске
Госбанк информирует о том, что с 29 января 2022 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США
77,8174 рубля
1 ЕВРО
86,6419 рубля
10 украинских гривен
26,9859 рубля
Вчера, 28 января курс основных валют в Луганске
1 доллар США
78,9470 рубля
1 ЕВРО
88,4680 рубля
10 украинских гривен
27,2295 рубля
Экономика - Сегодня, 05:00 72
1 доллар США
77,8174 рубля
1 ЕВРО
86,6419 рубля
10 украинских гривен
26,9859 рубля
Вчера, 28 января курс основных валют в Луганске
1 доллар США
78,9470 рубля
1 ЕВРО
88,4680 рубля
10 украинских гривен
27,2295 рубля
Экономика - Сегодня, 05:00 72
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