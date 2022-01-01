Зеленский оценил вероятность начала полномасштабной войны с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос возможной эскалации ситуации в Украине, такой же острый как для Соединенных Штатов и союзников. При этом он добавил, что самое важное в Украине сейчас — не потерять экономику.
Об этом сообщает «РБК-Украина».
«Для меня вопрос вероятной эскалации так же острый как для США и других партнеров. Я не управляю государством, как в вашем, кстати, фильме «Не смотри вверх», мы смотрим вверх, мы знаем, что происходит. Мы говорим с людьми. Но мы в этой ситуации восемь лет», — заявил он.
Зеленский добавил, что вероятность вторжения России есть, однако она была меньше еще в 2020 году.
«Поэтому мы смотрим не только вверх, но и под ноги. Для нас сейчас важный момент — мы можем потерять экономику. Но прежде всего люди. Вероятность атаки она есть. Она никуда не ушла, она такая же. В 2020 году она была меньше, в 2019 году была еще меньше», — заявил он.
Глава государства также добавил, что встреча советников лидеров «нормандской четверки» не пиар, а шаг к мирному урегулированию ситуации. Он также добавил, что необходимо осторожно говорить, что в Украине завтра будет война.
«Нельзя говорить война будет завтра, будет ли война до конца февраля, или сказать, что война будет до конца года, а потом сказать мы получили новую информацию. Война может быть, но давайте ставить три точки, но не ставить одну точку и говорить: «Да, она будет», — заявил Зеленский. Новости Украины - Сегодня, 06:00 77
Об этом сообщает «РБК-Украина».
«Для меня вопрос вероятной эскалации так же острый как для США и других партнеров. Я не управляю государством, как в вашем, кстати, фильме «Не смотри вверх», мы смотрим вверх, мы знаем, что происходит. Мы говорим с людьми. Но мы в этой ситуации восемь лет», — заявил он.
Зеленский добавил, что вероятность вторжения России есть, однако она была меньше еще в 2020 году.
«Поэтому мы смотрим не только вверх, но и под ноги. Для нас сейчас важный момент — мы можем потерять экономику. Но прежде всего люди. Вероятность атаки она есть. Она никуда не ушла, она такая же. В 2020 году она была меньше, в 2019 году была еще меньше», — заявил он.
Глава государства также добавил, что встреча советников лидеров «нормандской четверки» не пиар, а шаг к мирному урегулированию ситуации. Он также добавил, что необходимо осторожно говорить, что в Украине завтра будет война.
«Нельзя говорить война будет завтра, будет ли война до конца февраля, или сказать, что война будет до конца года, а потом сказать мы получили новую информацию. Война может быть, но давайте ставить три точки, но не ставить одну точку и говорить: «Да, она будет», — заявил Зеленский. Новости Украины - Сегодня, 06:00 77
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