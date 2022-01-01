В Луганске подешевела колбаса, но подорожали хлеб, соль, сахар и макароны



Стоимость риса снизилась на 1,5%, вареных колбас, сосисок и сарделек — на 0,9%, отдельных порционных куриных частей — на 0,6%.



В то же время не изменились цены на муку, свинину, овсяные хлопья, гречневую крупу, горох, рыбные консервы, сыр, подсолнечное масло, капусту и свеклу.

В III декаде января незначительно подорожали:

хлеб,

говядина,

сало,

манная крупа,

макаронные изделия,

соль,

сахар,

рыба,

молоко,

сметана,

сливочное масло,

творог, яйца,

картофель,

морковь,

лук,

яблоки,

чай,

питьевая бутилированная вода.

В отчетном периоде стоимость бензина марок А-92, А-95 и дизельного топлива не изменилась. Экономика - Сегодня, 07:00 10 Рис, вареные колбасы, сосиски, сардельки и отдельные порционные куриные части подешевели в Луганске в III декаде января. Об этом свидетельствуют данные сравнительного мониторинга цен, опубликованные Госкомстатом.Стоимость риса снизилась на 1,5%, вареных колбас, сосисок и сарделек — на 0,9%, отдельных порционных куриных частей — на 0,6%.В то же время не изменились цены на муку, свинину, овсяные хлопья, гречневую крупу, горох, рыбные консервы, сыр, подсолнечное масло, капусту и свеклу.В III декаде января незначительно подорожали:хлеб,говядина,сало,манная крупа,макаронные изделия,соль,сахар,рыба,молоко,сметана,сливочное масло,творог, яйца,картофель,морковь,лук,яблоки,чай,питьевая бутилированная вода.В отчетном периоде стоимость бензина марок А-92, А-95 и дизельного топлива не изменилась. Экономика - Сегодня, 07:00 10

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