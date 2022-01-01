В Луганске подешевела колбаса, но подорожали хлеб, соль, сахар и макароны
Рис, вареные колбасы, сосиски, сардельки и отдельные порционные куриные части подешевели в Луганске в III декаде января. Об этом свидетельствуют данные сравнительного мониторинга цен, опубликованные Госкомстатом.
Стоимость риса снизилась на 1,5%, вареных колбас, сосисок и сарделек — на 0,9%, отдельных порционных куриных частей — на 0,6%.
В то же время не изменились цены на муку, свинину, овсяные хлопья, гречневую крупу, горох, рыбные консервы, сыр, подсолнечное масло, капусту и свеклу.
В III декаде января незначительно подорожали:
хлеб,
говядина,
сало,
манная крупа,
макаронные изделия,
соль,
сахар,
рыба,
молоко,
сметана,
сливочное масло,
творог, яйца,
картофель,
морковь,
лук,
яблоки,
чай,
питьевая бутилированная вода.
В отчетном периоде стоимость бензина марок А-92, А-95 и дизельного топлива не изменилась. Экономика - Сегодня, 07:00 10
Стоимость риса снизилась на 1,5%, вареных колбас, сосисок и сарделек — на 0,9%, отдельных порционных куриных частей — на 0,6%.
В то же время не изменились цены на муку, свинину, овсяные хлопья, гречневую крупу, горох, рыбные консервы, сыр, подсолнечное масло, капусту и свеклу.
В III декаде января незначительно подорожали:
хлеб,
говядина,
сало,
манная крупа,
макаронные изделия,
соль,
сахар,
рыба,
молоко,
сметана,
сливочное масло,
творог, яйца,
картофель,
морковь,
лук,
яблоки,
чай,
питьевая бутилированная вода.
В отчетном периоде стоимость бензина марок А-92, А-95 и дизельного топлива не изменилась. Экономика - Сегодня, 07:00 10
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