На Украине гипотетическую войну с Россией назвали "освобождением"

"Почему сразу нападут? — Освободят!" — заявил Кива.

"Депутаты от правящей партии "Слуги Народа" жалуются, что не успевают избавиться от своего имущества и вывести семьи", — уточнил украинский парламентарий.

Фото: © РИА Новости / Евгения НовоженинаЕсли бы Россия в действительности напала на Украину, то гипотетический конфликт бы обернулся не "оккупацией, а освобождением" страны, написал в Telegram депутат Верховной Рады Илья Кива, передает РИА Новости.Так украинский парламентарий прокомментировал сообщение CNN о том, что президент США Джо Байден в последнем телефонном разговоре со украинским коллегой Владимиром Зеленским якобы предупредил последнего о готовящемся "неизбежном вторжении" российских войск.Депутат Рады отметил, что появление этой информации вызвало паническую реакцию в украинском руководстве. В частности, по его словам, в Верховном Совете страны пошли разговоры о "продлении каникул до конца февраля".Ранее корреспондент телеканала CNN, ссылаясь на неназванного представителя официального Киева, опубликовал в своем аккаунте в Twitter "подробности" беседы глав США и Украины. По его словам, Байден заявил Зеленскому, что "российское вторжение практически неизбежно случится, как только замерзнет земля". Американский лидер якобы предупредил своего коллегу, что Киев может быть "разграблен" российскими войсками, которые "вероятно, попытаются его оккупировать". Позже представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн назвала эту информацию фейком.