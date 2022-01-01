Россия ждет объяснений из-за статьи о связи Канады с нацистами на Украине

"Канадские СМИ в течение нескольких последних месяцев сообщали о том, что, как выяснилось, в рамках операции Unifier десятки, если не сотни бойцов праворадикальных неонацистских формирований, таких как "Правый сектор"* и "Азов", негласно прошли подготовку в рамках этой операции. И канадские журналисты задались вопросом, почему, собственно говоря, люди, которые носят свастики, вдруг в своих социальных сетях говорят, что их подготовили канадцы в рамках операции Unifier", — сказал он.

"Они пытаются понять, как такое могло произойти. Но затем на это было наложено табу, и никаких дальнейших сообщений о том, как расследование проходит, каковы результаты этого расследования, не было. Я выразил озабоченность", — добавил посол.

"То есть, по сути, даже в рамках, казалось бы, этой мирной безобидной миссии вы готовите одних украинцев убивать других. Как вы мне это объясните? И мне на это ответ никто не дал", — заключил посол.

Фото: © AP Photo / Mstyslav ChernovРоссия запросила у Канады разъяснения по поводу публикаций в СМИ о том, что ее военные занимаются подготовкой неонацистских формирований на Украине, заявил РИА Новости посол в Оттаве Олег Степанов.По словам дипломата, канадское Минобороны неохотно реагирует на публикации в прессе по этой теме, заявляя, что проводит собственное внутреннее расследование.Он отметил, что подготовленные канадскими инструкторами бойцы не растворяются в воздухе, а отправляются в Донбасс и убивают других украинцев. Это тоже вызывает озабоченность в Москве.* Экстремистская организация, запрещенная в России.