"Нет войне с Россией!" Украинцы вышли на улицу с требованием к Зеленскому

"Мы не хотим войны с российским народом! Российский народ не хочет войны с нами! Зачем все это, господин президент?" — обратились к Зеленскому митингующие.

Фото: © РИА Новости / СтрингерВ Киеве прошел митинг у стен Верховной Рады с требованием к президенту Украины Владимиру Зеленскому не допустить войны с Россией, пишет газета "Вести.ua", передает РИА Новости.По словам организаторов акции, на фоне риторики руководства страны о "возможной российской агрессии" напуганные украинцы начали скупать продукты в магазинах, а пожилые люди стали жаловаться на плохое самочувствие.Помимо этого, участники акции держали в руках баннеры с фразами в адрес Зеленского: "Хватит мямлить" и "Прекрати издеваться над народом".Киев и западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как подчеркивали в Кремле, вооруженные силы перемещаются в пределах собственной территории — это никому не угрожает и никого не должно волновать.В МИД поясняли, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента Североатлантического альянса в приграничных регионах, а подобные обвинения — и смешны, и опасны.