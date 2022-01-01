FT: ЕС начал искать новых поставщиков газа из-за опасения "действий России"

"ЕС планирует отправить делегацию в Азербайджан в надежде организовать поставки газа при экстренной ситуации", — говорится в публикации.

Фото: © AP Photo / Matthias RietschelКомиссар по энергетике в Европейской комиссии Кадри Симсон намерена в начале февраля провести переговоры с Азербайджаном, чтобы обсудить возможность увеличения поставок газа в Европу, пишет Financial Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников, передает РИА Новости.Как утверждает газета, в ЕС опасаются, что Россия якобы может сократить поставки газа в Европу в качестве ответной меры на западные санкции в случае эскалации конфликта на Украине.Один из собеседников издания отметил, что Брюссель также ведет переговоры с некоторыми азиатскими странами по возможным поставкам сжиженного природного газа (СПГ).Ранее официальный представитель Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов заявил РИА Новости, что Баку изучает возможность расширения поставок газа в Европу.В Кремле заявляли, что Россия всегда безупречно выполняла контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, ни разу не давала повода усомниться в своей надежности.