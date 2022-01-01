FT: ЕС начал искать новых поставщиков газа из-за опасения "действий России"
Комиссар по энергетике в Европейской комиссии Кадри Симсон намерена в начале февраля провести переговоры с Азербайджаном, чтобы обсудить возможность увеличения поставок газа в Европу, пишет Financial Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников, передает РИА Новости.
Как утверждает газета, в ЕС опасаются, что Россия якобы может сократить поставки газа в Европу в качестве ответной меры на западные санкции в случае эскалации конфликта на Украине.
"ЕС планирует отправить делегацию в Азербайджан в надежде организовать поставки газа при экстренной ситуации", — говорится в публикации.
Один из собеседников издания отметил, что Брюссель также ведет переговоры с некоторыми азиатскими странами по возможным поставкам сжиженного природного газа (СПГ).
Ранее официальный представитель Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов заявил РИА Новости, что Баку изучает возможность расширения поставок газа в Европу.
В Кремле заявляли, что Россия всегда безупречно выполняла контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, ни разу не давала повода усомниться в своей надежности.
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