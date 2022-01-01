Депутат Рады обвинил США в подрыве экономики Украины

"Большинство людей уже увидели, что три, четыре, пять точных дат ("вторжения", – Прим. Ред.) прошли, что это просто запугивание людей", – пояснил он.

Фото: © РИА Новости / СтрингерПаника, которую сеют США и западные страны по поводу "вторжения" России, негативно влияет на украинскую экономику, заявил в интервью "Ліга.net" руководитель фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия, передает РИА Новости.По словам депутата, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба неоднократно затрагивал этот вопрос, отмечая "недружественные" действия США.В последние месяцы Запад выражает обеспокоенность из-за усиления "агрессивных действий" и подготовкой России к "нападению" на Украину, угрожая при этом беспрецедентными санкциями в случае вторжения.