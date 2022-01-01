Будущая война и оборона Донбасса

В свете актуализации на официальном уровне вопроса о возможности легальных поставок вооружений и сопутствующей военной составляющей на Донбасс, стоит рассмотреть некоторые аспекты возможной помощи такого рода, которая могла бы расширить возможности 1-го и 2-го армейских корпусов армий Народных Республик Донбасса.Как следует из заявления высокопоставленного функционера ЕР Турчака, в ответ на открытое накачивание бандеровской Украины оружием, что, конечно же, представляет собой прямую и непосредственную угрозу Донбассу (среди поставленных партий вооружений есть, например, гранатометы, предназначенные для штурмовых действий, необходимые при преодолении полевой обороны и боев в городской и промышленной застройке), Россия может поставить некоторые виды вооружений для более эффективного сдерживания украинской агрессии.Вполне очевидно, что при текущем соотношении группировок ВСУ и ЛДНР на линии фронта, войска Народных Республик готовятся к оборонительным действиям и наступать не собираются. ВС РФ, дислоцированные на границах России с ЛНР и ДНР, выполняют роль страховки на случай масштабного украинского наступления, направленного на ликвидацию ДНР и ЛНР. Соответственно, в условиях статичной позиционной войны необходимы средства повышения эффективности ее ведения.1.Разведывательные БПЛА для ведения тактической разведки и корректировки огня минометов, ствольной артиллерии, САУ и РСЗО. Для этих целей могут использоваться как различные коммерческие БПЛА (которые, например, могут поставлять различные волонтерские организации, работу которых необходимо упорядочить и расширить), так и серийные армейские образцы, начиная со старых добрых «Орлан-10», которые уже давно показали свою эффективность как в качестве разведчиков, так и в качестве корректировщиков, в том числе и в связке с 122 мм и 152 мм артиллерией, в том числе и на «Донбассе». Само собой, требуются хорошие камеры.2.Ударные БПЛА. Оборона в условиях позиционной войны должна быть активной, и статичный фронт не должен служить оправданием для того, чтобы не наносить ответные удары по переднему краю противника или же его тыловой инфраструктуре в ответ на такие атаки со стороны ВСУ. Использовать можно как обычные коммерческие дроны, приспособленные для сбрасывания мин и гранат на окопы и позиции противника, так и более серьезные ударные дроны, которые могли бы наносить удары по артиллерийским позициям, складам боеприпасов и ГСМ, стоянкам колесно-гусеничной техники и т.п. В условиях растянутости линии фронта и нехватки тактических средств ПВО не составит большого труда доставить ВСУ существенные неудобства, идентичные тем, которые дроны ВСУ доставляют армиям Народных Республик.3.Активное ведение снайперской и контрснайперской работы требует дополнительных поставок современных снайперских винтовок с необходимым оборудованием и боеприпасами, а также дооснащение уже имеющихся современными прицелами, приборами ночного видения, тепловизорами и т.п. Работа снайперов ВСУ не должна оставаться без ответа, тем более, что поставки современных американских винтовок идут с 2015-го вполне открыто.4. Нет никаких причин не поставить на Донбасс несколько сотен ПТРК (как старых, так и новых) в рамках симметричного ответа на поставки американских и британских ПТРК на Украину. Тем более, что в случае наступления ВСУ в Донецко-Горловской агломерации или при попытках прорваться к границе с РФ через район Тельманово массирование ПТРК на угрожающих направлениях серьезно повысит возможности бригад корпуса и БТРО по первоначальному сдерживанию наступления БТГ механизированных бригад ВСУ до момента ввода в дело частей ЮВО.5.Активность БПЛА противника и наличие среди них некоторого числа современных ударных машин типа «Байрактар» требует усиления сил и средств ПВО 1-го и 2-го АК. В условиях, когда США открыто поставляют на Украину ПЗРК «Стингер», вполне резонно поставить на Донбасс современные российские ПЗРК («Игла, «Стрела», «Верба») в различных вариациях, дополнительное зенитное вооружение (ЗУ-23-2, например), а также различные средства РЭБ.6.Для более эффективного мониторинга действий противника необходимы современные средства дневного и ночного наблюдения на глубину от 2 до 6 километров – это касается как коммерческих, так и армейских образцов.7.Угроза наступления крупных механизированных соединений и штурмовой пехоты противника вполне резонно намекает на необходимость минирования танкоопасных направлений и районов, где возможно продвижение штурмовой пехоты противника. Соответственно, поставки проотивотанковых и противопехотных мин с их последующей установкой серьезно затруднят ВСУ активные действия на некоторых направлениях.8.Застарелые проблемы со средствами связи на Донбассе требуют поставок современных радиостанций, коммерческих раций, различного оборудования и расходников, чтобы повысить качество связи на оперативно-тактическом уровне.9.Повышение защищенности личного состава в условиях ведения оборонительных действий можно улучшить за счет поставок современной защитной экипировки – касок, бронежилетов (в том числе класса 5-6), а также средств полевой медицины и дооснащения полевых и стационарных госпиталей на территории Республик.10.Укрепление оборонительных позиций (копание траншей, строительство блиндажей, бункеров и т.п.) делает желательным поставки специальной инженерно-строительной техники, различного инженерного и саперного оборудования, заканчивая банальным шанцевым инструментом.1.Необходимо продолжать повышать материально-денежное довольствие и социальные гарантии (например, члены семей военнослужащих должны иметь возможность поступать в российские ВУЗы по упрощенной процедуре или иметь доступ к различным льготам) для солдат и офицеров 1-го и 2-го АК и связанных с ними силовых структур, привлекать в их состав специалистов, заполнять штаты по факту, а также всерьез заняться созданием 3-го АК. Также необходимо расширение социальных гарантий для военнослужащих, получивших ранения в ходе боевых действий, а также социальных гарантий для их семей в случае гибели.2.Снять избыточные ограничения на открытие ответного огня по активно действующему противнику. Практика показывает, что серьезные потери от ответных действий 1-го и 2-го АК куда как лучше успокаивают противника, нежели публичные жалобы и увещевания. Необходимо повышать цену, которую ВСУ платят за обстрелы Донбасса.3.В свете активных работ ВСУ по ремонту и вводу в строй оставшихся на Украине самолетов и вертолетов можно рассмотреть возможность появления у ЛНР и ДНР своих ВВС, которые после пропажи штурмовика Су-25 в 2014 году не подают признаков жизни. 2-4 подержанных вертолета Ми-8 (с НУРСами), 1-2 штурмовика Су-25 (их можно снова «найти») + ранее упомянутые разведывательно-ударные БПЛА вполне могут послужить основой для ВВС Народных Республик. Даже в таком виде это потребует от ВСУ тратить куцые ресурсы на решение проблемы крайне слабой тактической ПВО.В целом, это, конечно, просто перечисление возможных действий, которые можно подвести под вбрасываемую тему усиления обороноспособности Донбасса. Многие из этих вопросов носят застарелый и наболевший характер. Решение хотя бы части из них может существенно повысить обороноспособность Донбасса.Борис Рожин, ИА АСД