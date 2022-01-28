Донбасс. Оперативная лента военных событий 29.01.2022
Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.
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- Лента военных событий в Новороссии за 28.01.2022
10:35 В Александровке ранен мужчина огнем украинского снайпера
Мирный житель поселка Александровка на юго-западе Донецка получил ранение в результате снайперского огня. Об этом сегодня сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.
«В результате нарушения режима прекращения огня со стороны ВФУ пулевое ранение бедра получил мужчина 1967 года рождения», - сказано в сообщении.
Отмечается, что обстрел произошел в 7:30 со стороны населенного пункта Марьинка, подконтрольного украинским военным. Пострадавший доставлен в донецкую центральную городскую больницу №14, состояние - средней тяжести.
09:55 Представительство ДНР СЦКК сообщает...
Украинские подразделения вели огонь на донецком и мариупольском направлениях. Такие данные за минувшие сутки опубликовало сегодня представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.
Отмечается, что под обстрелы попали районы донецкого поселка Александровка, поселка Ясное под Докучаевском, сел Коминтерново и Сосновское на юге Республики. Применялись гранатометы, пулеметы и другое стрелковое оружие.
В пригороде Докучаевска поврежден многоквартирный дом. О жертвах среди мирного населения информация не поступала.
09:00 Оперативная сводка за сутки с 28 на 29 января
По информации представительства ЛНР В СЦКК, украинские войска за минувшие сутки огонь по территории Республики не открывали.
"За истекшие сутки 28 января, со стороны вооруженных формирований Украины нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении ведомства.
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