Донбасс. Оперативная лента военных событий 29.01.2022

«В результате нарушения режима прекращения огня со стороны ВФУ пулевое ранение бедра получил мужчина 1967 года рождения», - сказано в сообщении.

"За истекшие сутки 28 января, со стороны вооруженных формирований Украины нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении ведомства.

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.- Лента военных событий в Новороссии за 28.01.202210:35Мирный житель поселка Александровка на юго-западе Донецка получил ранение в результате снайперского огня. Об этом сегодня сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.Отмечается, что обстрел произошел в 7:30 со стороны населенного пункта Марьинка, подконтрольного украинским военным. Пострадавший доставлен в донецкую центральную городскую больницу №14, состояние - средней тяжести.09:55Украинские подразделения вели огонь на донецком и мариупольском направлениях. Такие данные за минувшие сутки опубликовало сегодня представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.Отмечается, что под обстрелы попали районы донецкого поселка Александровка, поселка Ясное под Докучаевском, сел Коминтерново и Сосновское на юге Республики. Применялись гранатометы, пулеметы и другое стрелковое оружие.В пригороде Докучаевска поврежден многоквартирный дом. О жертвах среди мирного населения информация не поступала.09:00По информации представительства ЛНР В СЦКК, украинские войска за минувшие сутки огонь по территории Республики не открывали.