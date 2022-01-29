Снайпер ВСУ ранил мирного жителя ДНР

«В результате нарушения режима прекращения огня со стороны ВФУ пулевое ранение бедра получил мужчина 1967 года рождения», - сказано в сообщении.

Фото: © Министерство обороны УкраиныЖитель поселка Александровка на западе Донецка ранен в результате снайперского огня со стороны украинских силовиков. Об этом сегодня сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.Пострадавший доставлен в донецкую центральную городскую больницу №14. Медики оценивают его состояние как средней тяжести.По данным СЦКК, обстрел был зафиксирован в 7:30 со стороны подконтрольного ВСУ населенного пункта Марьинка.Подробные обстоятельства произошедшего уточняются. Оперативная группа представительства ДНР в СЦКК работает на месте происшествия.