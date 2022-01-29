Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Снайпер ВСУ ранил мирного жителя ДНР

Sergey 29-01-2022, 11:15171Новости
Снайпер ВСУ ранил мирного жителя ДНР
Фото: © Министерство обороны Украины
Житель поселка Александровка на западе Донецка ранен в результате снайперского огня со стороны украинских силовиков. Об этом сегодня сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.
«В результате нарушения режима прекращения огня со стороны ВФУ пулевое ранение бедра получил мужчина 1967 года рождения», - сказано в сообщении.

Пострадавший доставлен в донецкую центральную городскую больницу №14. Медики оценивают его состояние как средней тяжести.
По данным СЦКК, обстрел был зафиксирован в 7:30 со стороны подконтрольного ВСУ населенного пункта Марьинка.
Подробные обстоятельства произошедшего уточняются. Оперативная группа представительства ДНР в СЦКК работает на месте происшествия.

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: