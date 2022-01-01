Конец эпохи Назарбаева

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На съезде правящей партии Казахстана выступил Назарбаев (дистанционно), где фактически передал руководство партией Токаеву, призвав всех поддерживать его как лидера партии (которую сам Назарбаев в свое время создал и которой он с момента ее создания руководил). Разумеется, Токаев был избран единогласно - голосование против в текущих реалиях могло бы выглядеть прямо скажем опасно для смутьянов, учитывая продолжающиеся поиски причастных к событиям в Алма-Ате.Токаев похвалил предшественника за заслуги. Топтать главного казахстанского пенсионера публично намерений очевидно нет.Помимо ухода Назарбаева с поста лидера партии, его дочь Дарига вышла из состава политсовета партии. Также свои посты потеряли некоторые видные функционеры эпохи Назарбаева.Сенат Казахстана позавчера предложил лишить его еще ряда полномочий, которые Назарбаев прописал себе перед уходом на пост главы Совбеза. В частности, необходимость согласовывать с ним целый ряд государственных вопросов. Ранее, Назарбаев сдал пост главы Ассамблеи народов Казахстана.Фактически, у Елбасы последовательно отрезают все реальные полномочия и властные рычаги, оставляя лишь формальные должности, права и привилегии.Отстранение клана Назарбаева от штурвала Казахстана фактически завершается, Токаев концентрирует всю реальную власть в своих руках, а Назарбаева ждет почетная пенсия. Его близким и его окружению придется поступится властью, влиянием и активами в рамках достигнутого договорняка.Борис Рожин