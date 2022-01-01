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Медведчук обвинил Зеленского в создании паники на Украине

root Сегодня, 12:150Новости
Медведчук обвинил Зеленского в создании паники на Украине
Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обвинил президента Украины Владимира Зеленского в создании паники и попытке тянуть время. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на «Известия».
Политик считает, что власти довели страну до формата колонии третьего мира. По его словам, Зеленский и его окружение пытаются отвлечь граждан от проблем, которые массово уничтожают украинцев.
«Война, боевые действия — все это отвлекает, потому что это повестка, умышленно и искусственно навязанная гражданам Украины и Украине в целом, — она сегодня выбила все актуальные вопросы, требующие разрешения со стороны власти. И которые власть обязана реализовать в интересах граждан Украины — на первое место», — заявил он.

Медведчук также добавил, что Украину не примут в НАТО. По его словам, и США, и их партнеры по Североатлантическому альянсу это понимают. «Но признать это и тем самым нарушить, как они утверждают, принцип открытых дверей НАТО они не хотят», — отметил он.

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