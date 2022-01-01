Украина потратила почти полтора миллиарда долларов на стабилизацию гривны

"Практическая поддержка украинской экономики, в частности, активными инвестициями, важна во время вызовов… Олег Устенко напомнил, что в связи с напряженной ситуацией и сообщениями о возможной эскалации с начала года для обеспечения стабильности национальной валюты было использовано почти 1,5 миллиарда долларов США золотовалютных резервов НБУ (Национального банка – ред.). И хотя текущий уровень резервов составляет около 30 миллиарда долларов, что соответствует четырем месяцам украинского импорта, быстрое их пополнение было бы крайне желательно", - говорится в сообщении на сайте офиса президента.

"По убеждению советника главы государства, этот путь наиболее верен, поскольку позволит Украине самостоятельно не выходить на внешние рынки заимствования капитала, за который потом придется платить дополнительные проценты. В то же время, Олег Устенко напомнил, что наше государство также проводит активную работу с ключевыми партнерами и международными организациями и договаривается о пакетах финансовой помощи в виде либо государственных гарантий, либо прямых межправительственных кредитов", - добавили в офисе.

Фото: © РИА Новости / Александр ДемьянчукВласти Украины потратили в 2022 году почти 1,5 миллиарда долларов на стабилизацию национальной валюты, сообщила пресс-служба офиса президента страны со ссылкой на советника главы государства Олега Устенко, передает РИА Новости.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для стабилизации экономики страна потратит около 4-5 миллиардов долларов, надеется на помощь партнеров.По словам Устенко, Украина рассчитывает на дополнительный приток иностранных инвесторов в страну.Помимо этого, Устенко заявил, что Украина надеется на продолжение сотрудничества с МВФ. "Мы также ожидаем продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом и надеемся получить около 2 миллиардов долларов в ближайшее время. Кроме того, ожидаем и рассчитываем на получение так называемых кредитных гарантий от США", – приводит слова Устенко сайт офиса Зеленского.