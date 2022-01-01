Сбой в приложении Ощад 24/7: клиенты «Ощадбанка» остались без денег
Государственный Ощадбанк оставляет своих клиентов без денег из-за проблем в работе Ощад 24/7. Украинцы жалуются на сбои в приложении.
На сайте «Минфин» в январе 2022 года начали все чаще появляться возмущенные отзывы о плохом качестве сервисов Ощадбанка. Некоторые украинцы называют государственный банк одним из худших финансовых учреждений в Украине.
Так, пользователь с ником «ulyaulya504» сообщила, что приложение Ощад 24/7 постоянно выдает ошибку. Сбои происходят в течение последних шести месяцев, из-за чего автор комментария не может проводить платежи.
«Постоянно зависает приложение Ошад24/7!!! В самый нужный момент выдаёт ошибку!!! И так каждый день, а бывает и полдня невозможно зайти в сеть!!! Невозможно нормально проводить платежи!!! И так уже полгода!!! Наведите порядок в системе! Берите пример с приват 24 — программа работает четко, без сбоев», — порекомендовала украинка сотрудникам Ощадбанка.
Еще один клиент Ощадбанка, который зарегистрирован в системе портала под ником «NI25», назвал государственный банк самым ужасным. По причине задержек при переводе денег клиента Ощадбанка оштрафовали на крупную сумму денег.
«Платил через данный банк инвойс. Самый хр***вый банк. Прошло 3 дня средства до сих пор не перечислены. Меня оштрафовали уже 150 долларов, кто вернет эти деньги?.. Приват платишь и деньги сразу приходят. Ужас, люди не ходите туда», — возмутился автор комментария.
Новости Украины - Сегодня, 12:00 0
На сайте «Минфин» в январе 2022 года начали все чаще появляться возмущенные отзывы о плохом качестве сервисов Ощадбанка. Некоторые украинцы называют государственный банк одним из худших финансовых учреждений в Украине.
Так, пользователь с ником «ulyaulya504» сообщила, что приложение Ощад 24/7 постоянно выдает ошибку. Сбои происходят в течение последних шести месяцев, из-за чего автор комментария не может проводить платежи.
«Постоянно зависает приложение Ошад24/7!!! В самый нужный момент выдаёт ошибку!!! И так каждый день, а бывает и полдня невозможно зайти в сеть!!! Невозможно нормально проводить платежи!!! И так уже полгода!!! Наведите порядок в системе! Берите пример с приват 24 — программа работает четко, без сбоев», — порекомендовала украинка сотрудникам Ощадбанка.
Еще один клиент Ощадбанка, который зарегистрирован в системе портала под ником «NI25», назвал государственный банк самым ужасным. По причине задержек при переводе денег клиента Ощадбанка оштрафовали на крупную сумму денег.
«Платил через данный банк инвойс. Самый хр***вый банк. Прошло 3 дня средства до сих пор не перечислены. Меня оштрафовали уже 150 долларов, кто вернет эти деньги?.. Приват платишь и деньги сразу приходят. Ужас, люди не ходите туда», — возмутился автор комментария.
Новости Украины - Сегодня, 12:00 0
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