Сбой в приложении Ощад 24/7: клиенты «Ощадбанка» остались без денег



«Постоянно зависает приложение Ошад24/7!!! В самый нужный момент выдаёт ошибку!!! И так каждый день, а бывает и полдня невозможно зайти в сеть!!! Невозможно нормально проводить платежи!!! И так уже полгода!!! Наведите порядок в системе! Берите пример с приват 24 — программа работает четко, без сбоев», — порекомендовала украинка сотрудникам Ощадбанка.



«Постоянно зависает приложение Ошад24/7!!! В самый нужный момент выдаёт ошибку!!! И так каждый день, а бывает и полдня невозможно зайти в сеть!!! Невозможно нормально проводить платежи!!! И так уже полгода!!! Наведите порядок в системе! Берите пример с приват 24 — программа работает четко, без сбоев», — порекомендовала украинка сотрудникам Ощадбанка.



«Платил через данный банк инвойс. Самый хр***вый банк. Прошло 3 дня средства до сих пор не перечислены. Меня оштрафовали уже 150 долларов, кто вернет эти деньги?.. Приват платишь и деньги сразу приходят. Ужас, люди не ходите туда», — возмутился автор комментария.

