Путин поручил обеспечить право россиянам в ДНР и ЛНР обращаться за соцвыплатами

Фото: © РИА Новости / Табылды КадырбековПостоянно проживающие в Донецкой и Луганской народных республиках россияне могут получить право обращаться за соцвыплатами через «Госуслуги». Об этом следует из поручения президента России Владимира Путина, опубликованного на сайте Кремля, передает "Лента.ру".Уточняется, что кабмину поручено рассмотреть вопрос предоставления россиянам, проживающим на территории ДНР и ЛНР, возможности подачи заявлений на социальные выплаты через портал государственных и муниципальных услуг.При этом они могут не указывать регистрацию по месту жительства в России.