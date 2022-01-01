На Украине проверка водителей на алкоголь и наркотики может стать обязательной

Проверка на алкоголь и наркотики может стать обязательной при ДТП с погибшими или травмированными. Сейчас решение о ее проведении принимает полиция по своему усмотрению.Народные депутаты предлагают ввести обязательный осмотр водителей на состояние алкогольного или наркотического опьянения для участников ДТП с пострадавшими. Соответствующий проект закона №6558 уже зарегистрировали в Верховной Раде.Законопроект вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП) и Уголовный процессуальный кодекс, обязывающие проводить проверку на алкоголь и наркотики в случае ДТП с пострадавшими. Сейчас такой осмотр осуществляется по решению полиции.В частности, часть 1 Ст. 266 КУоАП планируют дополнить таким предложением: «В случае дорожно-транспортного происшествия, в результате которого травмировано одно или более лиц, осмотр лиц, управляющих транспортными средствами, с участием которых произошло такое происшествие, на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения или пребывания под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции, проводится обязательно, независимо от оснований полагать, что такие лица находятся в указанном состоянии или под влиянием указанных препаратов». Новости Украины - Сегодня, 13:00 52