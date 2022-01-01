Неопознанный военный самолет совершил В«опасный маневрВ» рядом с Севастополем

Фото: © United States Air ForceСамолет, идентифицировать который не удалось, совершил «опасный маневр» рядом с границей России. Об этом сообщает Avia.pro, передает "Лента.ру".Летательный аппарат не удалось опознать с помощью открытых мониторинговых ресурсов, однако, как сообщает портал, действовал он в связке с американским военным самолетом-разведчиком Boeing RC-135W.По данным ресурса Flightradar 24, неизвестный борт находился на высоте пять тысяч метров. Avia.pro уточняет, что речь не может идти о гражданском самолете, как предполагалось ранее, и утверждает, что маневр был «имитацией атаки на Севастополь». В воздушное пространство России неопознанное судно не вторгалось.Ранее в январе сообщалось, что ВВС США усилили активность у российских границ. Речь шла о самолетах и беспилотниках, предназначенных для ведения радиоразведки, отслеживания наземных и морских целей и целеуказания.