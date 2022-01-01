На Луганской ТЭС выявили более десяти нарушений в техническом состоянии оборудования



Об этом сообщает Госэнергонадзор.

«В ходе проверки Луганской ТЭС выявлено 11 нарушений требований нормативно-правовых актов, норм и правил в сфере электроэнергетики. Основными были нарушения, связанные с выполнением ремонтов оборудования в период 2021 года», — говорится в сообщении.



Отмечается, что специалисты Госэнергонадзора проверяли выполнение ремонтных работ; техническое состояние оборудования, обеспечивающего теплоснабжение в г. Счастье; состояние систем возбуждения энергоблоков ст. №№ 10, 13, 14, 15, участвующих в системных испытаниях изолированного режима работы блока регулирования Украина/Молдова; участие энергоблоков станции в первичном или вторичном регулировании частоты и мощности при системных испытаниях изолированного режима работы блока регулирования Украина/Молдова.

Проверка проводилась с 13 января по 19 января по поручению Премьер-министра Дениса Шмыгаля от 22 ноября 2021 года по внеплановым мерам контроля за соблюдением нормативных требований производителями электроэнергии. Новости Региона - Сегодня, 14:00 77 Специалисты Государственной инспекции энергетического надзора в ходе внеплановой проверки выявили 11 нарушений на Луганской теплоэлектростанции.Об этом сообщает Госэнергонадзор.«В ходе проверки Луганской ТЭС выявлено 11 нарушений требований нормативно-правовых актов, норм и правил в сфере электроэнергетики. Основными были нарушения, связанные с выполнением ремонтов оборудования в период 2021 года», — говорится в сообщении.Отмечается, что специалисты Госэнергонадзора проверяли выполнение ремонтных работ; техническое состояние оборудования, обеспечивающего теплоснабжение в г. Счастье; состояние систем возбуждения энергоблоков ст. №№ 10, 13, 14, 15, участвующих в системных испытаниях изолированного режима работы блока регулирования Украина/Молдова; участие энергоблоков станции в первичном или вторичном регулировании частоты и мощности при системных испытаниях изолированного режима работы блока регулирования Украина/Молдова.Проверка проводилась с 13 января по 19 января по поручению Премьер-министра Дениса Шмыгаля от 22 ноября 2021 года по внеплановым мерам контроля за соблюдением нормативных требований производителями электроэнергии. Новости Региона - Сегодня, 14:00 77

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