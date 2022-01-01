В Счастьинской больнице разгорелся скандал



«Я думала, это шутка какая-то. Нет, оказалось все серьезно. Куча мусора и вот нужно было... Вот у меня рост не высокий, мне нужно стать на этот мусор было, потом на фундамент одной ногой потом женщина придерживала, положила ребенка на подоконник на это, чтобы ребенку провели тест. При этом — мороз на улице утром. Там не один маленький ребенок, но и пожилые люди были, которые с палочкой едва стояли», — вспоминает Наталья.





«Когда большой поток на ПЦР-тест, параллельно проводится и из окошка и из коридора, чтобы скорее. Чтобы не подвергать опасности приходящих людей», — пояснила заведующая амбулаторией.





«Потому что пришла семья с заболевшим ребенком... Чтобы успокоить этого больного, который стоял здесь, чтобы он дальше не возмущался, приняли решение провести анализ через окно» .





«Исключительно на агропродовольственных рынках. После прохождения обязательной экспертизы в лаборатории на агропродовольственном рынке, нанесения отметки пригодности в соответствии с инструкциями и признания такого мяса пригодного для потребления человеком», — сообщила начальник отдела безопасности пищевых продуктов Екатерина Обозна.

