В Счастьинской больнице разгорелся скандал
В Счастьинской больнице пациентов с подозрением на коронавирус принимают вместе с другими больными, в одной очереди. Вблизи медучреждения торгуют мясом. Также в соцсети попало видео, на котором ПЦР-тесты медсестры производили через окно на улицу, сообщает «Суспільне».
Еще в четверг, 27 января, в Счастьинской городской больнице, тестирование на ковид делали через окно.
Люди стояли возле него в очереди. После того, как один из посетителей выложил видео такого тестирования в соцсети, пациентов с подозрением на ковид начали пускать через основной вход. Вместе с пришедшими в регистратуру записаться к семейному врачу.
Видео тестирования на ковод через окно запечатлела местная жительница Наталья, также стоящая в очереди на тест.
«Я думала, это шутка какая-то. Нет, оказалось все серьезно. Куча мусора и вот нужно было... Вот у меня рост не высокий, мне нужно стать на этот мусор было, потом на фундамент одной ногой потом женщина придерживала, положила ребенка на подоконник на это, чтобы ребенку провели тест. При этом — мороз на улице утром. Там не один маленький ребенок, но и пожилые люди были, которые с палочкой едва стояли», — вспоминает Наталья.
Заведующая амбулаторией Ирина Приз рассказала, что через окно тестируют пациентов, чтобы снять нагрузку.
«Когда большой поток на ПЦР-тест, параллельно проводится и из окошка и из коридора, чтобы скорее. Чтобы не подвергать опасности приходящих людей», — пояснила заведующая амбулаторией.
А вот ее коллега, медицинский директор Счастьинской городской больницы Надежда Шкорубская, имеет другую версию. Говорит, что тестирование на ковид через окно — это временное явление, исключение:
«Потому что пришла семья с заболевшим ребенком... Чтобы успокоить этого больного, который стоял здесь, чтобы он дальше не возмущался, приняли решение провести анализ через окно» .
По словам медицинского директора, с понедельника, 31 января, ПЦР-тестирование на ковид перенесут в отдельное здание.
Недалеко от этого здания, на территории больницы, неизвестные люди продают мясо, которое по их словам, они сами выращивают.
Медицинский директор отметила, что никому разрешение на продажу продукции не давала. И продавцы подтвердили это.
В Госпродслужбе рассказали, что торговать мясом собственного производства фермеры имеют право только на агропродовольственных рынках.
Еще в четверг, 27 января, в Счастьинской городской больнице, тестирование на ковид делали через окно.
Люди стояли возле него в очереди. После того, как один из посетителей выложил видео такого тестирования в соцсети, пациентов с подозрением на ковид начали пускать через основной вход. Вместе с пришедшими в регистратуру записаться к семейному врачу.
Видео тестирования на ковод через окно запечатлела местная жительница Наталья, также стоящая в очереди на тест.
«Я думала, это шутка какая-то. Нет, оказалось все серьезно. Куча мусора и вот нужно было... Вот у меня рост не высокий, мне нужно стать на этот мусор было, потом на фундамент одной ногой потом женщина придерживала, положила ребенка на подоконник на это, чтобы ребенку провели тест. При этом — мороз на улице утром. Там не один маленький ребенок, но и пожилые люди были, которые с палочкой едва стояли», — вспоминает Наталья.
Заведующая амбулаторией Ирина Приз рассказала, что через окно тестируют пациентов, чтобы снять нагрузку.
«Когда большой поток на ПЦР-тест, параллельно проводится и из окошка и из коридора, чтобы скорее. Чтобы не подвергать опасности приходящих людей», — пояснила заведующая амбулаторией.
А вот ее коллега, медицинский директор Счастьинской городской больницы Надежда Шкорубская, имеет другую версию. Говорит, что тестирование на ковид через окно — это временное явление, исключение:
«Потому что пришла семья с заболевшим ребенком... Чтобы успокоить этого больного, который стоял здесь, чтобы он дальше не возмущался, приняли решение провести анализ через окно» .
По словам медицинского директора, с понедельника, 31 января, ПЦР-тестирование на ковид перенесут в отдельное здание.
Недалеко от этого здания, на территории больницы, неизвестные люди продают мясо, которое по их словам, они сами выращивают.
Медицинский директор отметила, что никому разрешение на продажу продукции не давала. И продавцы подтвердили это.
В Госпродслужбе рассказали, что торговать мясом собственного производства фермеры имеют право только на агропродовольственных рынках.
Новости Региона - Сегодня, 13:40 202
«Исключительно на агропродовольственных рынках. После прохождения обязательной экспертизы в лаборатории на агропродовольственном рынке, нанесения отметки пригодности в соответствии с инструкциями и признания такого мяса пригодного для потребления человеком», — сообщила начальник отдела безопасности пищевых продуктов Екатерина Обозна.
«Исключительно на агропродовольственных рынках. После прохождения обязательной экспертизы в лаборатории на агропродовольственном рынке, нанесения отметки пригодности в соответствии с инструкциями и признания такого мяса пригодного для потребления человеком», — сообщила начальник отдела безопасности пищевых продуктов Екатерина Обозна.
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