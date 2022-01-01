Новую железнодорожную дорогу от Рубежного до Старобельска построят за три года



«В течение ноября-декабря 2021-го проектной организацией уже определено оптимальное направление соединения железнодорожных линий по маршруту Рубежное — Старобельск протяженностью 73,14 километра. Завершение изготовления технико-экономического обоснования здесь запланировано на октябрь текущего года, а само строительство ориентировочно должны закончить в 2025 году», — отметила Верещук.



Строительство железнодорожной линии протяженностью 73 километра на маршруте «Рубежное — Старобельск» в Луганской области планируют завершить в 2025 году.Об этом в комментарии «Укринформ» сообщила вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.Она также пояснила, что Стратегией экономического развития Донецкой и Луганской областей на период до 2030 года предусмотрено строительство новой железнодорожной линии в северо-восточной части Луганщины. Минреинтеграции в прошлом году обеспечило привлечение финансирования от Агентства международного развития USAID на разработку технико-экономического обоснования данного проекта.Вице-премьер уточнила, что над реализацией проекта строительства участка железной дороги «Рубежное — Старобельск» работают в синергии с Укрзализныцей, Луганской ОГА и международными партнерами.По словам Верещук, эта железнодорожная линия, кроме транспортировки грузов, будет выполнять еще и важную социальную функцию, поскольку население значительной части области сможет добираться в фактический областной центр — Северодонецк — по железной дороге. Также это снизит нагрузку на сеть автодорог. Этот железнодорожный участок, как и другие ветки, ведущие на Луганщину, планируют электрифицировать.Также в Минреинтеграции сообщили, что проектанты определили ориентировочную стоимость строительства железнодорожной линии. Следовательно, без электрификации ее строительство будет стоить 4,036 млрд грн и еще 560 млн грн — на приобретение подвижного состава. Если говорить об электрификации участка, то придется еще выполнять отдельное технико-экономическое обоснование. В таком случае электрифицированный вариант этой линии может стоить 8,325 млрд гривень (на строительство — 6,795 млрд грн, и на приобретение подвижного состава — 1,530 млрд гривень).Минреинтеграции ныне работает над привлечением к реализации этой инициативы льготных кредитов международных финансовых организаций, в частности Европейского инвестиционного банка и Фонда развития экономического сотрудничества Республики Корея. Продолжается соответствующий переговорный процесс.В министерстве подчеркнули, что успешная реализация этого проекта покажет дееспособность нашего государства достаточно быстро восстановить экономику в Луганской области и создать в регионе рабочие места, даст более комфортные условия для ведения бизнеса и в целом придаст дополнительный импульс в развитии громад. Кроме того, улучшит надежность энергоснабжения юга Луганщины и будет способствовать эффективному обеспечению национальной безопасности и обороны в контексте логистики и перемещения наших войск и техники.В Луганской ОГА в декабре 2021 года с участием общественности и главного инженера проекта избрали оптимальный вариант строительства новой железнодорожной ветки в Луганской области, а именно «Рубежное — Старобельск». Тогда же глава облгосадминистрации Сергей Гайдай напомнил, что с начала боевых действий северная часть Луганщины полностью отрезана от всеукраинской сети железнодорожного сообщения. Это, в частности, вызвало тяжелую ситуацию в энергетической отрасли из-за невозможности поставки угля на Луганскую ТЭС в город Счастье. Кроме того, сельхозпроизводители области для перевозки продукции вынуждены использовать автомобильный транспорт, что приводит к более быстрому разрушению дорог. Новости Региона - Сегодня, 14:45 7