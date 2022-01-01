Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Новую железнодорожную дорогу от Рубежного до Старобельска построят за три года

robot Сегодня, 15:4517Новости
Новую железнодорожную дорогу от Рубежного до Старобельска построят за три года
Строительство железнодорожной линии протяженностью 73 километра на маршруте «Рубежное — Старобельск» в Луганской области планируют завершить в 2025 году.
Об этом в комментарии «Укринформ» сообщила вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

«В течение ноября-декабря 2021-го проектной организацией уже определено оптимальное направление соединения железнодорожных линий по маршруту Рубежное — Старобельск протяженностью 73,14 километра. Завершение изготовления технико-экономического обоснования здесь запланировано на октябрь текущего года, а само строительство ориентировочно должны закончить в 2025 году», — отметила Верещук.

Она также пояснила, что Стратегией экономического развития Донецкой и Луганской областей на период до 2030 года предусмотрено строительство новой железнодорожной линии в северо-восточной части Луганщины. Минреинтеграции в прошлом году обеспечило привлечение финансирования от Агентства международного развития USAID на разработку технико-экономического обоснования данного проекта.

Вице-премьер уточнила, что над реализацией проекта строительства участка железной дороги «Рубежное — Старобельск» работают в синергии с Укрзализныцей, Луганской ОГА и международными партнерами.
По словам Верещук, эта железнодорожная линия, кроме транспортировки грузов, будет выполнять еще и важную социальную функцию, поскольку население значительной части области сможет добираться в фактический областной центр — Северодонецк — по железной дороге. Также это снизит нагрузку на сеть автодорог. Этот железнодорожный участок, как и другие ветки, ведущие на Луганщину, планируют электрифицировать.
Также в Минреинтеграции сообщили, что проектанты определили ориентировочную стоимость строительства железнодорожной линии. Следовательно, без электрификации ее строительство будет стоить 4,036 млрд грн и еще 560 млн грн — на приобретение подвижного состава. Если говорить об электрификации участка, то придется еще выполнять отдельное технико-экономическое обоснование. В таком случае электрифицированный вариант этой линии может стоить 8,325 млрд гривень (на строительство — 6,795 млрд грн, и на приобретение подвижного состава — 1,530 млрд гривень).
Минреинтеграции ныне работает над привлечением к реализации этой инициативы льготных кредитов международных финансовых организаций, в частности Европейского инвестиционного банка и Фонда развития экономического сотрудничества Республики Корея. Продолжается соответствующий переговорный процесс.
В министерстве подчеркнули, что успешная реализация этого проекта покажет дееспособность нашего государства достаточно быстро восстановить экономику в Луганской области и создать в регионе рабочие места, даст более комфортные условия для ведения бизнеса и в целом придаст дополнительный импульс в развитии громад. Кроме того, улучшит надежность энергоснабжения юга Луганщины и будет способствовать эффективному обеспечению национальной безопасности и обороны в контексте логистики и перемещения наших войск и техники.
В Луганской ОГА в декабре 2021 года с участием общественности и главного инженера проекта избрали оптимальный вариант строительства новой железнодорожной ветки в Луганской области, а именно «Рубежное — Старобельск». Тогда же глава облгосадминистрации Сергей Гайдай напомнил, что с начала боевых действий северная часть Луганщины полностью отрезана от всеукраинской сети железнодорожного сообщения. Это, в частности, вызвало тяжелую ситуацию в энергетической отрасли из-за невозможности поставки угля на Луганскую ТЭС в город Счастье. Кроме того, сельхозпроизводители области для перевозки продукции вынуждены использовать автомобильный транспорт, что приводит к более быстрому разрушению дорог. Новости Региона - Сегодня, 14:45 7

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: