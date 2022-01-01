Шутка президента Владимира Путина испугала представителей НАТО



«Он сказал: «Я заметил, господин генеральный секретарь, что вы не только председатель Североатлантического совета, но и председатель Совета евроатлантического партнерства, а теперь еще и председатель Совета Россия — НАТО. Могу ли я предложить переименовать штаб-квартиру НАТО в Дом Советов?» — Вспомнил Робертсон, отметив, что в английской интерпретации это звучало как «House of Soviets».



«Но это была шутка, такая тогда царила атмосфера», — заключил бывший генсек НАТО и добавил, что в итоге встреча оказалась плодотворной для всех сторон.

Шутка президента Владимира Путина во время первого заседания Совета Россия — НАТО испугала представителей Североатлантического альянса. Воспоминанием о встрече поделился с Foreign Policy британский политик и глава блока в 1999-2004 годах Джордж Робертсон.По его словам, российский лидер обратился к нему во время выступления с ироничным предложением о переименовании штаб-квартиры альянса. Политик подчеркнул, что в тот момент присутствовавший на встрече переводчик уловил игру слов и удачно пересказал шутку Путина западным партнерам.Он отметил, что слова Путина особенно сильно испугали польскую делегацию.Новости в Мире - Сегодня, 14:32 83