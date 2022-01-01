Êîøåëåê ÊÈÂÈ (QIWI) òåïåðü íå ðàáîòàåò íà òåððèòîðèè Ëóãàíñêà è Äîíåöêà
Ïëàò¸æíûé ñåðâèñ QIWI íà÷àë áëîêèðîâàòü ëþáûå ôèíàíñîâûå îïåðàöèè íà òåððèòîðèè Ëóãàíñêà è Äîíåöêà. Îá ýòîì ñîîáùàåò òåëåãðàì-êàíàë @dontel ñî ññûëêîé íà ñâîè èñòî÷íèêè.
Ïðè ïîïûòêå ñîâåðøåíèÿ ôèíàíñîâîé îïåðàöèè, ïîëüçîâàòåëè ïîëó÷àþò ñëåäóþùåå ñîîáùåíèå: «Îøèáêà ïëàòåæà, ïðîâåäåíèå ïëàòåæà çàïðåùåíî».
Êàê ñòàëî èçâåñòíî, ïîä äàííîå îãðàíè÷åíèå ïîïàäàþò âñå ïîëüçîâàòåëè, íàõîäÿùèåñÿ íà òåððèòîðèè Äîíáàññà, íåïîäêîíòðîëüíîé Óêðàèíå, íå çàâèñèìî îò òîãî, ê ðîññèéñêîìó èëè óêðàèíñêîìó îïåðàòîðó ñâÿçè ïðèâÿçàí êîøåë¸ê.
Íà ñàéòå êîìïàíèè íåò èíôîðìàöèè îá ýòèõ îãðàíè÷åíèÿõ, íî â îôèöèàëüíîì ñîîáùåñòâå QIWI â ñîöèàëüíîé ñåòè ÂÊîíòàêòå ìîæíî íàéòè èíôîðìàöèþ, ÷òî ñåðâèñ «íå ïîääåðæèâàåòñÿ íà òåððèòîðèè ÄÍÐ è ËÍÐ». Ðàíüøå èñïîëüçîâàòü ñåðâèñ ïîëó÷àëîñü èç-çà òåõíè÷åñêîé îøèáêè, êîòîðóþ óæå èñïðàâèëè.
Èñòî÷íèêè @dontel ñîîáùàþò, ÷òî
äàííóþ ïðîáëåìó ìîæíî îáîéòè èñïîëüçóþ VPN, ãäå â êà÷åñòâå ìåñòîïîëîæåíèÿ íåîáõîäèìî óêàçàòü òåððèòîðèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Øêîëà âûæèâàíèÿ - 28 ÿíâàðÿ 2022 2226
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Øêîëà âûæèâàíèÿ - 28 ÿíâàðÿ 2022 2226
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