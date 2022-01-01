В Госдуме рассказали о службе проживающих в ДНР и ЛНР россиян

"Знаю, что за последние годы много молодых ребят (из Донбасса) призывались через военкоматы Ростовской области и служат и уже вернулись из армии", - сказал Водолацкий.

"В каждый призыв существуют такие молодые ребята, которые идут служить в РФ через российские военкоматы. Учет такой никогда не велся (по количеству человек - ред.). В весенний призыв можно проверить, сколько ребят из ДНР и ЛНР изъявили желание служить в российской армии", - добавил он.

Фото: © РИА Новости / Евгений БиятовМногие молодые люди из Луганской и Донецкой народных республик, которые являются гражданами России, в последние годы прошли или еще проходят службу в Вооруженных силах РФ, сообщил РИА Новости первый замглавы комитета ГД по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.По его словам, на жителей ЛНР и ДНР, получивших российский паспорт, распространяются все права и обязанности гражданина РФ."Гражданин прописывается у своих родственников (в России), которые всегда есть, особенно у жителей Донбасса, дальше он становится на воинский учет в военкомате, и когда ему исполняется 18 лет, его призывают в Вооруженные силы РФ", - рассказал политик.По данным властей Ростовской области, всего гражданами России стали уже более 720 тысяч жителей ЛНР и ДНР и данный процесс продолжается. На территории региона действуют восемь пунктов, в которых жители Донбасса могут подать документы для получения российского гражданства.