В Евросоюзе рассказали о возможных антироссийских санкциях

"Продолжается и очень хорошо продвинулась работа по подготовке мер сдерживания и сильной международной реакции с огромными последствиями для России в случае любой дальнейшей агрессии против Украины", - сказал он.

"Не вдаваясь в подробности и не комментируя различные слухи, такой ответ может принять форму серьезного расширения существующих санкционных режимов, а также дополнительных индивидуальных и секторальных мер. Как ранее сказала председатель (Еврокомиссии Урсула) фон дер Ляйен, рассматриваются все варианты", - отметил он, отвечая на вопрос о появившейся информации о подготовке в ЕС санкций в сфере российских газовых проектов.

Фото: © РИА Новости / Алексей ВитвицкийРабота над новыми потенциальными санкциями Евросоюза против России по ситуации вокруг Украины продвигается "очень хорошо", рассматриваются варианты как серьезного расширения действующих ограничений, так и введения новых экономических секторальных мер, сказал РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза Питер Стано.Глава Евросовета Шарль Мишель ранее заявил, что в случае эскалации отношений между Россией и Украиной Евросоюз может ввести серьезные санкции против России, но не хочет этого, предпочитая разрешить сложившуюся ситуацию дипломатическими методами.ЕС намерен при необходимости действовать быстро, а также в координации с международными партнерами, добавил Стано.Как ранее сообщало агентство Блумберг, один из чиновников в ЕС заявил, что Евросоюз работает над "пакетом мер" против РФ, который может включать ограничение на конвертирование валюты, помимо этого он рассматривает меры по экспортному контролю, по ограничению доступа к SWIFT, запреты на импорт и экспорт.Кроме того, как писала газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники, Евросоюз и Великобритания разрабатывают санкции против новых российских проектов в газовой сфере, которые будут введены в случае эскалации вокруг Украины. По данным издания, "газовый" пакет санкций разрабатывается при поддержке США. Цель этих мер - "жестко ограничить" финансовые и технологические вливания, связанные с российскими инициативами в отрасли.Как отмечается в материале, такой удар по обширной российской углеводородной промышленности может затронуть собственно европейские компании, включая BP, Total и Shell, которые инвестируют в российский газовый сектор.Если Евросоюз введёт новые жёсткие экономических санкции против России, они могут ощутимо ударить и по самой Европе, отмечали и опрошенные РИА Новости эксперты.