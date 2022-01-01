Синоптики обещают фантастическую погоду этим летом из-за парада планет
Редкое астрономическое событие июня 2022 года значительно повлияет на погодные условия в течение всего лета. Метеорологи рассказали, чего ждать украинцам в июне, июле и августе.
Лето 2022 года будет фантастическим, поскольку на погодные условия будет оказывать существенное влияние парад планет 12 июня 2022 года. Спустя несколько дней после парада планет, с 15 июня 2022 года, в Украине установится жаркая погода, а вместе с ней стартует пляжный сезон.
Погода в Украине летом 2022 будет фантастической. Загорать можно будет уже с июня, а жара продержится до первой половины августа.
12 июня Юпитер, Венера, Нептун, Марс, Сатурн и Луна выстроятся в ряд, что отразится и на климате Земли. На территории Украины обычная июньская прохлада сменится жаркой и засушливой погодой. Купаться в Азовском море можно будет уже с середины первого месяца лета 2022 года.
Среднесуточная температура воздуха будет удерживаться на уровне 25 — 28 градусов тепла. В самое жаркое полуденное время столбики термометров будут достигать +30 — +35 градусов Цельсия.
Осадки в виде дождей пройдут в июле, но они не смогут снизить температуру воздуха. Жара продолжится и в августе. Только после 10 числа третьего месяца лета столбики термометров начнут постепенно опускаться до +20 — +25 градусов.
Новости Украины - Сегодня, 16:00 1
Лето 2022 года будет фантастическим, поскольку на погодные условия будет оказывать существенное влияние парад планет 12 июня 2022 года. Спустя несколько дней после парада планет, с 15 июня 2022 года, в Украине установится жаркая погода, а вместе с ней стартует пляжный сезон.
Погода в Украине летом 2022 будет фантастической. Загорать можно будет уже с июня, а жара продержится до первой половины августа.
12 июня Юпитер, Венера, Нептун, Марс, Сатурн и Луна выстроятся в ряд, что отразится и на климате Земли. На территории Украины обычная июньская прохлада сменится жаркой и засушливой погодой. Купаться в Азовском море можно будет уже с середины первого месяца лета 2022 года.
Среднесуточная температура воздуха будет удерживаться на уровне 25 — 28 градусов тепла. В самое жаркое полуденное время столбики термометров будут достигать +30 — +35 градусов Цельсия.
Осадки в виде дождей пройдут в июле, но они не смогут снизить температуру воздуха. Жара продолжится и в августе. Только после 10 числа третьего месяца лета столбики термометров начнут постепенно опускаться до +20 — +25 градусов.
Новости Украины - Сегодня, 16:00 1
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