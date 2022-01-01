Укрпочта раздает всем своим клиентам пластиковые карты. Банкоматы будут в каждом селе
Крупнейший в Украине почтовый оператор Укрпочта переходит на новый уровень. Компания планирует обеспечить своих клиентов пластиковыми картами и уже объявила тендер на закупку и установку банковских терминалов.
Генеральный директор Укрпочты заявил, что компания готовит для украинцев «национальное банковское шоу». Как пояснил Игорь Смелянский, на данный момент компания намерена закупить 17 000 терминалов. Устройства будут установлены в самых отдаленных населенных пунктах Украины, где до сих пор никогда не было доступа к банковским услугам. Кроме того, жители сел смогут получить пластиковые карты от Укрпочты, на которые будут приходить деньги.
На своей странице в Фейсбук Игорь Смелянский отметил, что Укрпочта запустила программу по установке банковских терминалов для приема пластиковых карт в 2018 году. На момент декабря 2021 года по всей стране уже было установлено 7500 терминалов, общий объем сделок за декабрь превысил 1 миллиард гривен.
По словам Смелянского, Укрпочта не намерена на этом останавливаться. Готовится к открытию Укрпочта Банк, который, вероятно, принесет блага цивилизации в отдаленные села страны, жители которых пока не имеют доступа к банковским услугам.
«И мы очень надеемся, что ответ на вопрос: куда мне девать ту вашу карту (с «ковидной» 1000, пенсией или зарплатой) в селе больше не будет стоять на повестке дня в нашей стране. И конечно же, это будут карты Укрпочта Банка», — сообщил Игорь Смелянский.
Источник: Today.ua Новости Украины - Сегодня, 15:00 176
Генеральный директор Укрпочты заявил, что компания готовит для украинцев «национальное банковское шоу». Как пояснил Игорь Смелянский, на данный момент компания намерена закупить 17 000 терминалов. Устройства будут установлены в самых отдаленных населенных пунктах Украины, где до сих пор никогда не было доступа к банковским услугам. Кроме того, жители сел смогут получить пластиковые карты от Укрпочты, на которые будут приходить деньги.
На своей странице в Фейсбук Игорь Смелянский отметил, что Укрпочта запустила программу по установке банковских терминалов для приема пластиковых карт в 2018 году. На момент декабря 2021 года по всей стране уже было установлено 7500 терминалов, общий объем сделок за декабрь превысил 1 миллиард гривен.
По словам Смелянского, Укрпочта не намерена на этом останавливаться. Готовится к открытию Укрпочта Банк, который, вероятно, принесет блага цивилизации в отдаленные села страны, жители которых пока не имеют доступа к банковским услугам.
«И мы очень надеемся, что ответ на вопрос: куда мне девать ту вашу карту (с «ковидной» 1000, пенсией или зарплатой) в селе больше не будет стоять на повестке дня в нашей стране. И конечно же, это будут карты Укрпочта Банка», — сообщил Игорь Смелянский.
Источник: Today.ua Новости Украины - Сегодня, 15:00 176
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