Укрпочта раздает всем своим клиентам пластиковые карты. Банкоматы будут в каждом селе



Генеральный директор Укрпочты заявил, что компания готовит для украинцев «национальное банковское шоу». Как пояснил Игорь Смелянский, на данный момент компания намерена закупить 17 000 терминалов. Устройства будут установлены в самых отдаленных населенных пунктах Украины, где до сих пор никогда не было доступа к банковским услугам. Кроме того, жители сел смогут получить пластиковые карты от Укрпочты, на которые будут приходить деньги.



На своей странице в Фейсбук Игорь Смелянский отметил, что Укрпочта запустила программу по установке банковских терминалов для приема пластиковых карт в 2018 году. На момент декабря 2021 года по всей стране уже было установлено 7500 терминалов, общий объем сделок за декабрь превысил 1 миллиард гривен.

По словам Смелянского, Укрпочта не намерена на этом останавливаться. Готовится к открытию Укрпочта Банк, который, вероятно, принесет блага цивилизации в отдаленные села страны, жители которых пока не имеют доступа к банковским услугам.

«И мы очень надеемся, что ответ на вопрос: куда мне девать ту вашу карту (с «ковидной» 1000, пенсией или зарплатой) в селе больше не будет стоять на повестке дня в нашей стране. И конечно же, это будут карты Укрпочта Банка», — сообщил Игорь Смелянский.

Источник: Today.ua Новости Украины - Сегодня, 15:00 176 Крупнейший в Украине почтовый оператор Укрпочта переходит на новый уровень. Компания планирует обеспечить своих клиентов пластиковыми картами и уже объявила тендер на закупку и установку банковских терминалов.Генеральный директор Укрпочты заявил, что компания готовит для украинцев «национальное банковское шоу». Как пояснил Игорь Смелянский, на данный момент компания намерена закупить 17 000 терминалов. Устройства будут установлены в самых отдаленных населенных пунктах Украины, где до сих пор никогда не было доступа к банковским услугам. Кроме того, жители сел смогут получить пластиковые карты от Укрпочты, на которые будут приходить деньги.На своей странице в Фейсбук Игорь Смелянский отметил, что Укрпочта запустила программу по установке банковских терминалов для приема пластиковых карт в 2018 году. На момент декабря 2021 года по всей стране уже было установлено 7500 терминалов, общий объем сделок за декабрь превысил 1 миллиард гривен.По словам Смелянского, Укрпочта не намерена на этом останавливаться. Готовится к открытию Укрпочта Банк, который, вероятно, принесет блага цивилизации в отдаленные села страны, жители которых пока не имеют доступа к банковским услугам.«И мы очень надеемся, что ответ на вопрос: куда мне девать ту вашу карту (с «ковидной» 1000, пенсией или зарплатой) в селе больше не будет стоять на повестке дня в нашей стране. И конечно же, это будут карты Укрпочта Банка», — сообщил Игорь Смелянский.Источник: Today.ua Новости Украины - Сегодня, 15:00 176

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