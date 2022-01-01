В центре Киева вместо бомбоубежища заработал стрип-клуб

Фото: © РИА Новости / СтрингерНа одной из центральных улиц Киева в подвале дома, где, согласно планам, должно располагаться бомбоубежище, работает стрип-клуб. Соответствующий сюжет появился в программе «Вікна-новини» на телеканала СТБ. Выпуск доступен на Youtube, передает "Лента.ру".Журналисты телеканала решили проверить, где местные жители могут спрятаться в случае «российского вторжения». Они посетили укрытия, отмеченные на карте городской администрации, и вместо объектов гражданской обороны обнаружили магазины, аптеки и стриптиз-клуб.Сотрудники СМИ рассказали, что в будние дни вход в клуб стоит 400 гривен. При этом охранник заведения заверил, что в случае опасности туда беспрепятственно пустят всех желающих.Ранее сообщалось, что власти Киева разработали «четкий план» на случай атаки со стороны России. Мэр украинской столицы Виталий Кличко рассказал, что уже определили список бомбоубежищ, которые находятся вблизи тех или иных городских объектов. При этом главным местом, где киевлянам предлагается прятаться от бомбежек, является метрополитен.