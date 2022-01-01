Кличко собрался "пойти на Россию" с автоматом

"Если начнется военная агрессия, я, как бывший солдат, возьму автомат в руки и пойду воевать", — сказал Кличко.

Фото: © РИА Новости / СтрингерМэр Киева Виталий Кличко объявил в эфире телеканала "Украина 24" о намерении "пойти с автоматом" против России, передает РИА Новости.На Украине регулярно говорят об "агрессии" России, несмотря на заявления Москвы о том, что страна не намерена ни на кого нападать. Как ранее заявил глава российского МИД Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации. Также он не исключил, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу.В Кремле также указывали на информационную истерику США и НАТО вокруг ситуации и подчеркивали, что эта "кампания" щедро обрамлена ложью и фейками.